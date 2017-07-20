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Köye yerleşen ünlü şarkıcı şimdi de öğretmenlik yapmaya karar verdi

Ünlü şarkıcı Zeynep İstanbul'dan taşınıp Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan bir köye yerleşti. Zeynep, köyde öğretmenlik yapmaya da karar verdi

Köye yerleşen ünlü şarkıcı şimdi de öğretmenlik yapmaya karar verdi

Ünlü şarkıcı Zeynep İstanbul'dan taşınıp Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan bir köye yerleşti. Zeynep, köyde öğretmenlik yapmaya da karar verdi

20 Temmuz 2017 Perşembe 14:52
Köye yerleşen ünlü şarkıcı şimdi de öğretmenlik yapmaya karar verdi
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MEHMET'İM şarkısı ile milyonların gönlünde taht kuran ünlü sanatçı Zeynep  Bodrum ile  Milas arasında bulunan Kıyıkışlaçık köyüne yerleşti.  İstanbul'un yoğunluğundan kaçan ünlüler kervanına katılan Zeynep  Bodrum'da bir okulda müzik öğretmenliğine de başlayacağını duyurdu.

"MAGAZİN MALZEMESİ OLMAYI SEVMİYORUM"

Bodrum'un  Ortakent mahallesinde bulunan Lugga Otel'de sahne alan Zeynep sahne öncesinde açıklamalarda bulundu. Sevilen şarkıları ile tatilciler coşturan Zeynep ekranlardan neden uzak kaldığını da açıkladı. Ünlü sanatçı Zeynep magazinsel olmayı sevmediğini söyleyerek "Ekranlardan uzak değilim, sadece magazinsel olmayı ve spekülasyonu haberlere mağruz kalmadan sadece sanatımı doğru bir şekilde layıkıyla yapmaya çalışıyorum. Türk halına layık olarak bu işi yapmaktan yanayım. Benim duruşum, çizgim ve rafım zaten belli. Beni zaten bilen biliyor. Çok şükür Allahlıma benim dinleyicilerim de izleyicilerim de belli. Konserlerimde devam ediyor gerek yurt içinde gerek yurt dışında" ifadelerini kullandı.

ZEYNEP: KÖYDE ÇOK MUTLUYUM

Yaklaşık 1 yıldır köyde yaşadığını söyleyen Zeynep "Bodrum'a yerleştim, kıyı Kışlacık köyünde ikametgah ediyorum. Müzisyen arkadaşlarım, dostlarımda bu taraflarda oturuyor. Köy yaşantısına doyamıyorum. O bakir çok güzel bir balıkçı kasabasında yaşıyorum. Her şey çok samimi, sahteliklerden uzak bir yer. O yüzden köyde çok mutluyum. Geçen yıl geldim,  İstanbul'dan temelli ayrıldım" şeklinde konuştu.

YAKINDA ÖĞRETMEN OLACAK

Bodrum'a yerleştikten sonra bir okulla anlaşıp müzik öğretmenliği yapacağını da açıklayan Zeynep "Yakında öğretmen oluyorum inşallah. Bir kolejde her Salı günü güzel çocuklara ders vereceğim. Müzik dersine gireceğim öğrencileri. Çocukları çok seviyorum. Topluma güzel, erdemli çocuklar yetiştirmek istiyorum" dedi.

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OrtakentİstanbulErdemliBodrumZEYNEP BODRUM
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