Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 28°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BİST
103501
ALTIN
146.557
DOLAR
3.5781
STERLİN
4.7553
EURO
4.2031
'Asla yaşlanmıyor' denen kişiler nasıl yaşıyor?
'Asla yaşlanmıyor' denen kişiler nasıl...
Kalbin ilacı günde yarım saat egzersiz!
Kalbin ilacı günde yarım saat...
02 Ekim 2017 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
02 Ekim 2017 Yeni Alanya...
banner468

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'ne sivil dekan

Jandarma ve Sahil Güvenliğin İçişleri Bakanlığı'na bağlanmasına takiben, bu kurumlara öğrenci yetiştirmek amacıyla 2016 yılında Ankara’da kurulan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nin başında sivil bir dekan bulunuyor

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'ne sivil dekan

Jandarma ve Sahil Güvenliğin İçişleri Bakanlığı'na bağlanmasına takiben, bu kurumlara öğrenci yetiştirmek amacıyla 2016 yılında Ankara’da kurulan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nin başında sivil bir dekan bulunuyor

02 Ekim 2017 Pazartesi 10:05
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'ne sivil dekan
banner404

AKADEMİNİN ilk sivil dekanı olan daha önce Trabzon'daki Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Fatih Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölüm Başkanlığı görevinde bulunan Prof. Dr. İsmail Demircioğlu, bir yandan fakülteyi yeniden yapılandırırken, diğer yandan subay adaylarının eğitimi ve gelişimini yakında ilgileniyor.
Yeni yapılanma çerçevesince Jandarma ve Sahil Güvenliğin subay ihtiyacını karşılamak amacıyla akademi bünyesinde Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Fakültesi kuruldu. Fakülte bir yıl İngilizce hazırlık olmak üzere toplam 5 yıllık bir eğitimle subay yetiştiriyor. Akademiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun onaylarıyla geçtiğimiz aylarda ilk defa sivil bir dekan atandı. Fakültenin ilk sivil dekanı olan Prof. Dr. İsmail Demircioğlu, bir yandan fakülteyi yeniden yapılandırırken, diğer yandan subay adaylarının eğitimi ve gelişimini yakında takip ediyor.
Fakültede ilklere imza atan Demircioğlu’nun başlattığı bir gelenek de haftanın bir günü askeri öğrencilerle beraber öğle yemeği yemek oldu. Haftada bir öğle yemeğinde öğrencilerin yemekhanesinde onlarla beraber bir araya gelen ve yemek yiyen Demircioğlu, bu sayede öğrencilerin problem ve taleplerini bizzat birinci ağızdan dinliyor ve sorunlara çözüm arıyor. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
JandarmaSahil GüvenlikTrabzonKTÜ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YDÜ, Güney Kore’de KKTC’yi temsil etti
YDÜ, Güney Kore’de KKTC’yi temsil etti
Enerjide eğitim seferberliği! 162 öğrenci yurt dışına gönderilecek
Enerjide eğitim seferberliği! 162 öğrenci yurt dışına gönderilecek
Alanya'da GZP-Kıbrıs beklentisi artıyor
Alanya'da GZP-Kıbrıs beklentisi artıyor

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim