Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'ne sivil dekan

AKADEMİNİN ilk sivil dekanı olan daha önce Trabzon'daki Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Fatih Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölüm Başkanlığı görevinde bulunan Prof. Dr. İsmail Demircioğlu, bir yandan fakülteyi yeniden yapılandırırken, diğer yandan subay adaylarının eğitimi ve gelişimini yakında ilgileniyor.

Yeni yapılanma çerçevesince Jandarma ve Sahil Güvenliğin subay ihtiyacını karşılamak amacıyla akademi bünyesinde Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Fakültesi kuruldu. Fakülte bir yıl İngilizce hazırlık olmak üzere toplam 5 yıllık bir eğitimle subay yetiştiriyor. Akademiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun onaylarıyla geçtiğimiz aylarda ilk defa sivil bir dekan atandı. Fakültenin ilk sivil dekanı olan Prof. Dr. İsmail Demircioğlu, bir yandan fakülteyi yeniden yapılandırırken, diğer yandan subay adaylarının eğitimi ve gelişimini yakında takip ediyor.

Fakültede ilklere imza atan Demircioğlu’nun başlattığı bir gelenek de haftanın bir günü askeri öğrencilerle beraber öğle yemeği yemek oldu. Haftada bir öğle yemeğinde öğrencilerin yemekhanesinde onlarla beraber bir araya gelen ve yemek yiyen Demircioğlu, bu sayede öğrencilerin problem ve taleplerini bizzat birinci ağızdan dinliyor ve sorunlara çözüm arıyor.