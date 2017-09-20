Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

İşte yeni sistem: Yüzde 5 iyi okullara, yüzde 95 imam hatiplere...

Erdoğan'ın "TEOG'u istemiyorum" açıklamasından 2'si tatil 4 gün sonra ortaokul öğrencilerinin liselere girmesini sağlayan TEOG sistemi kaldırıldı. "TEOG'un yerine ne gelecek?" sorusu resmi olarak henüz cevaplanmadı ancak hükümete yakın Sabah gazetesi, getirilicek yeni sistemin ayrıntılarını yazdı. Buna göre; performans sınavları ve öğretmenlerinin ortak kararıyla öğrencilerden yüzde 5'lik bir 'kaymak bölüm' seçilerek sınava hazırlanacak. Geriye kalan yüzde 95'lik bölüm ise imam-hatip, meslek lisesi gibi evlerine yakın okullara yönlendirilecek

İşte yeni sistem: Yüzde 5 iyi okullara, yüzde 95 imam hatiplere...

Erdoğan'ın "TEOG'u istemiyorum" açıklamasından 2'si tatil 4 gün sonra ortaokul öğrencilerinin liselere girmesini sağlayan TEOG sistemi kaldırıldı. "TEOG'un yerine ne gelecek?" sorusu resmi olarak henüz cevaplanmadı ancak hükümete yakın Sabah gazetesi, getirilicek yeni sistemin ayrıntılarını yazdı. Buna göre; performans sınavları ve öğretmenlerinin ortak kararıyla öğrencilerden yüzde 5'lik bir 'kaymak bölüm' seçilerek sınava hazırlanacak. Geriye kalan yüzde 95'lik bölüm ise imam-hatip, meslek lisesi gibi evlerine yakın okullara yönlendirilecek

20 Eylül 2017 Çarşamba 11:01
İşte yeni sistem: Yüzde 5 iyi okullara, yüzde 95 imam hatiplere...
banner404

ERDOĞAN'IN canlı yayında verdiği talimatın ardından apar topar kaldırılan TEOG’un yerine hangi sistemin getirileceği tartışılmaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığının gündeminde birçok sistemin olduğu, bunlardan en çok üzerinde durulanın ise “yüzde 5 dilim sistemi” olduğu öğrenildi. İşte milyonlarca öğrenci ve velinin beklediği “TEOG’un yerine ne geliyor?” sorusunun yanıtı…

YÜZDE 5’LİK DİLİM

TEOG’un yerine getirilmesi düşünülen “Performans belirleme sınavı” 5-12’nci sınıf arasında gerçekleştirilecek. En başarılı yüzde 5’lik dilim için merkezi sınav yapılmaya devam edilecek. Yüzde 95 ise tercihine göre eğitim alacak.

YÜZDE 95 İMAM HATİPLERE, MESLEK LİSELERİNE

Yüzde 95’lik kısım ise düz lise, imam hatip, meslek teknik liseleri arasında tercihine göre eğitim alacak.

YÜZDE 5 NASIL BELİRLENECEK?

Ancak en başarılı yüzde 5’lik öğrenciler ile en çok tercih edilen okullara yerleştirme merkezi sınav sistemiyle yapılacak. Öğrencilerin, akademik, sosyal, sportif ve sanatsal becerileri yakından takip edilecek ve bu başarılar üzerinden okul, öğretmen ve yönetici performans sistemi getirilecek. Türkiye genelindeki tüm okulların standartlarında eş değerlik sağlamak için yeni bir çalışma yürütülecek. Bakanlar Kurulu’na sunulacak yeni modelde ‘eğitimin bir bütün olduğu ve tüm sınavların yükseköğretimi amaçladığı belirtilerek, yeni modelin yükseköğretim sistemini de değiştirecek’ şekilde yeniden planlanması öngörülecek.

Habere göre; MEB, Avrupa’da ve OECD ülkelerinin çoğunun eğitim sisteminde uygulanan ‘lise bitirme’ sınavının yükseköğretime giriş ile koordineli olarak yeniden planlanacak. Getirilmesi düşünülen yeni sistemin ayrıntıları şöyle:

-TEOG, liseye yerleştirmek için değil okul, öğretmen ve yöneticilerin performansı ölçmek için devam edecek. İsmi TEOG olmayacak. Performans belirleme sınavı olacak. Yerleştirmede kullanılmayacak.
-Performans ölçme sistemi 5-12’inci sınıf arasında gerçekleştirilecek. Böylelikle öğrencinin akademi, sosyal, sportif, sanatsal tüm becerileri takip edilebilecek.
-Öğrencinin performansı ile okul, öğretmen ve yöneticilerin perfomans kodlaması yapılacak.
-Alanlarında en başarılı yüzde 5’lik dilimde bulunan öğrenciler, Fen, Sosyal Bilim, Güzel Sanatlar ve Spor liseleri arasında en çok talep gören okullara yerleştirilmesi merkezi sınavla yapılacak. Böylelikle okullar arasında farklı uygulamalar, istismar, toplumsal güveni bozacak uygulamaların önüne geçilecek.

KAYMAK DİLİMİ ÖĞRETMENLER KURULU BELİRLEYECEK, İMAM HATİP SAYISI ARTACAK

Yüzde 5’lik başarı diliminde, merkezi sınava girecek öğrenciler okul başarısı ve diğer yetenek kriterlere göre, öğretmenler kurulunun önerisiyle seçilecek.
Bu öğrenciler başarı puanlarına göre ve tercihlerine göre okullarına yerleştirilecek.
Yüzde 95’lik dilim içinde kalan hem başarılı hem orta başarılı öğrenciler bir arada olacak.
Fen-Sosyal Bilimler ve Spor-Güzel Sanatlar Liseleri dışında tüm öğrenciler adrese dayalı sistemle evine en yakın okula kayıt yaptıracak.
Büyükşehirlerde, ihtiyaca göre düz(genel), imam hatip ve meslek lisesi sayısı artırılacak.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 20.09.2017 11:04
Anahtar Kelimeler:
SistemYeniTEOG
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ALKÜ'de Felsefe Kursu başladı
ALKÜ'de Felsefe Kursu başladı
Bil öğrencileri uyardı
Bil öğrencileri uyardı
Türkiye'de bir ilk: Eğitimciler eğitildi
Türkiye'de bir ilk: Eğitimciler eğitildi

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim