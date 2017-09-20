İşte yeni sistem: Yüzde 5 iyi okullara, yüzde 95 imam hatiplere...

ERDOĞAN'IN canlı yayında verdiği talimatın ardından apar topar kaldırılan TEOG’un yerine hangi sistemin getirileceği tartışılmaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığının gündeminde birçok sistemin olduğu, bunlardan en çok üzerinde durulanın ise “yüzde 5 dilim sistemi” olduğu öğrenildi. İşte milyonlarca öğrenci ve velinin beklediği “TEOG’un yerine ne geliyor?” sorusunun yanıtı…

YÜZDE 5’LİK DİLİM

TEOG’un yerine getirilmesi düşünülen “Performans belirleme sınavı” 5-12’nci sınıf arasında gerçekleştirilecek. En başarılı yüzde 5’lik dilim için merkezi sınav yapılmaya devam edilecek. Yüzde 95 ise tercihine göre eğitim alacak.

YÜZDE 95 İMAM HATİPLERE, MESLEK LİSELERİNE…

Yüzde 95’lik kısım ise düz lise, imam hatip, meslek teknik liseleri arasında tercihine göre eğitim alacak.

YÜZDE 5 NASIL BELİRLENECEK?

Ancak en başarılı yüzde 5’lik öğrenciler ile en çok tercih edilen okullara yerleştirme merkezi sınav sistemiyle yapılacak. Öğrencilerin, akademik, sosyal, sportif ve sanatsal becerileri yakından takip edilecek ve bu başarılar üzerinden okul, öğretmen ve yönetici performans sistemi getirilecek. Türkiye genelindeki tüm okulların standartlarında eş değerlik sağlamak için yeni bir çalışma yürütülecek. Bakanlar Kurulu’na sunulacak yeni modelde ‘eğitimin bir bütün olduğu ve tüm sınavların yükseköğretimi amaçladığı belirtilerek, yeni modelin yükseköğretim sistemini de değiştirecek’ şekilde yeniden planlanması öngörülecek.

Habere göre; MEB, Avrupa’da ve OECD ülkelerinin çoğunun eğitim sisteminde uygulanan ‘lise bitirme’ sınavının yükseköğretime giriş ile koordineli olarak yeniden planlanacak. Getirilmesi düşünülen yeni sistemin ayrıntıları şöyle:

-TEOG, liseye yerleştirmek için değil okul, öğretmen ve yöneticilerin performansı ölçmek için devam edecek. İsmi TEOG olmayacak. Performans belirleme sınavı olacak. Yerleştirmede kullanılmayacak.

-Performans ölçme sistemi 5-12’inci sınıf arasında gerçekleştirilecek. Böylelikle öğrencinin akademi, sosyal, sportif, sanatsal tüm becerileri takip edilebilecek.

-Öğrencinin performansı ile okul, öğretmen ve yöneticilerin perfomans kodlaması yapılacak.

-Alanlarında en başarılı yüzde 5’lik dilimde bulunan öğrenciler, Fen, Sosyal Bilim, Güzel Sanatlar ve Spor liseleri arasında en çok talep gören okullara yerleştirilmesi merkezi sınavla yapılacak. Böylelikle okullar arasında farklı uygulamalar, istismar, toplumsal güveni bozacak uygulamaların önüne geçilecek.

KAYMAK DİLİMİ ÖĞRETMENLER KURULU BELİRLEYECEK, İMAM HATİP SAYISI ARTACAK

Yüzde 5’lik başarı diliminde, merkezi sınava girecek öğrenciler okul başarısı ve diğer yetenek kriterlere göre, öğretmenler kurulunun önerisiyle seçilecek.

Bu öğrenciler başarı puanlarına göre ve tercihlerine göre okullarına yerleştirilecek.

Yüzde 95’lik dilim içinde kalan hem başarılı hem orta başarılı öğrenciler bir arada olacak.

Fen-Sosyal Bilimler ve Spor-Güzel Sanatlar Liseleri dışında tüm öğrenciler adrese dayalı sistemle evine en yakın okula kayıt yaptıracak.

Büyükşehirlerde, ihtiyaca göre düz(genel), imam hatip ve meslek lisesi sayısı artırılacak.