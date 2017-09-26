İşitme engellilere özel eğitim Elele'de

İŞİTME engelli bireylere özel hazırlanan odalarda, İşitme Engelliler Öğretmeni Serhat Kurt tarafından eğitim veriliyor. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü İşitme Engelliler Öğretmenliği programından mezun olan Kurt, işitme engelli bir bireyle yapılması gereken eğitim çalışmalarıyla ilgili kısa bilgiler verdi. Eğitim ihtiyacının orta derecede işitme kaybı ile başladığını belirten Kurt, hafif derecede işitme kaybı bulunan çocuklar için okullardaki sınıflarında ve evlerinde, sesleri daha rahat dinlemelerini sağlayacak ortamların hazırlanmasının önemine değindi. Bu bireylerin işitme kaybı derecelerine göre farklı iletişim şekilleri ve eğitim modelleri uygulandığını söyleyen Kurt, "Orta derece işitme kaybı olan bir birey işittiğini anlama, kelime hazinesi ve lisan gelişimi, konuşma bozukluğu terapisi, okuma becerilerini destekleyici eğitimler almalıdır. Gittiği okuldaki öğretmenlerinin de bu eğitim sürecine katılımının sağlanması gerekmektedir. Daha ileri düzeyde işitme kaybına sahip çocuklarımız ise, tüm alanlarda ve okul hayatında özel eğitime ihtiyaç duyar. Bu noktada işitme cihazının erken kullanılması da büyük önem arz etmektedir" dedi.

AİLELERE TAVSİYELER

Çocuklarında işitme kaybı olan ailelerin bu durumu öğrendiklerinde çok farklı duygular içine girdiklerini ifade eden Kurt, birçoğunda korku, üzüntü ve suçluluk duygusunun ön plana çıkabildiğini vurguladı. Kurt, "Burada önemli olan, bu ailelerimize ve işitme kaybı olan çocuklarımıza hizmet verebilecek olan uzmanların varlığından haberdar olunması ve onlarla iletişim kurulmasıdır. Çocuklarımızın eğitimleri ve gelişimleri açısından erken başlanan eğitim her zaman büyük fayda sağlayacaktır. Uzman tarafından verilen erken eğitim, çocukların dinleme ve anlama becerilerinin gelişimine büyük katkı sağlar. Bu katkılar, ailelerimize olumlu yansıyacaktır" diye konuştu.