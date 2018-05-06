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Hücrede istiridye mantarı yetiştirdiler

Niğde E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki hükümlü ve tutuklular, 2000'li yıllardan önce hücre olarak kullanılan alanda açılan İstiridye Mantar Yetiştiriciliği Atölyesi'nde ilk hasadı yaptı

Hücrede istiridye mantarı yetiştirdiler

Niğde E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki hükümlü ve tutuklular, 2000'li yıllardan önce hücre olarak kullanılan alanda açılan İstiridye Mantar Yetiştiriciliği Atölyesi'nde ilk hasadı yaptı

06 Mayıs 2018 Pazar 16:59
Hücrede istiridye mantarı yetiştirdiler
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Niğde E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda 2000'li yıllardan önce hücre olarak kullanılan alanda yetiştirilen istiridye mantarının hasadı yapıldı.

Hükümlüleri topluma kazandırmak ve meslek sahibi yapmak amacıyla 2000'li yıllardan önce hücre olarak kullanılan ve yeni infaz sistemiyle kaldırılan hücreler, mahkumlar tarafından yıkılarak 112 metrekarelik İstiridye Mantar Yetiştiriciliği Atölyesi'ne dönüştürüldü.

Kullanılmayan eski ranzaların raf haline getirildiği, sıfır maliyetle açılan atölyede ekilen istiridye mantarından ilk ürün alındı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi tarafından eğitim verilen 20 hükümlünün çalıştığı atölyede, ilk hasat yaklaşık 500 kilogram mantar, mahkumlar tarafından 400'er gramlık paket haline getirilerek, Niğde Açık Cezaevi mağazasında satışa sunuldu.

İlk hasat mantardan yemek de yapılarak cezaevindeki mahkumlara ve personele ikram edildi.

Bir taraftan cezalarını çeken diğer taraftan mantar, cam üretimi, el sanatları ve tekstil gibi farklı alanlarda uzmanlaşan mahkumlar, cezaları sona erdiğinde meslek sahibi bireyler olarak topluma kazandırılıyor ve ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, cezaevinde sıfır maliyetle organik istiridye mantarı üretimi yapıldığını belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Istiridye MantarıHücrede
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