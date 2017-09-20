Flaş açıklama: Üniversite sınavı kaldırılacak mı?

MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, TEOG ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Bakan Yılmaz, "TEOG yerine geçecek yeni sistemi bir ay için Bakanlar Kuruluna sunarız" dedi.
Bakan Yılmaz açıklamasında, "Benim de TEOG'dan geçmiş evladım var, TEOG'un ne olduğunu ne olmadığını bilirim" ifadelerini kullandı.
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, TEOG'dan sonra üniversite sınavının da kaldırılacağı sorusuna, "AK Parti'nin seçim beyannamesinde vardı. Ne zaman olur bilmiyorum." diye cevap verdi.
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