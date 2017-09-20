Erdoğan’dan üniversite sınavı ile ilgili ilk sinyal: O da olacak

BM Genel Kurulu’na hitaben yaptığı konuşma ve diğer temaslarının ardından New York’ta kaldığı otele dönen Erdoğan, otel girişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, son günlerde Türkiye’nin gündemindeki önemli konulardan biri olan TEOG ile ilgili, “TEOG yerine nasıl bir sistem olacağı ile ilgili çalışmalarımız var” diye konuştu. Üniversiteye girişlerle ilgili de çalışma yapıldığını belirten Erdoğan, “Hazırlıklarımız var. Bu hazırlıkların hepsini hükümetimiz, Milli Eğitim Bakanlığı vasıtasıyla zaten açıklayacaktır ama artık aileler, çocuklar rahat etsin. Sadece kendi derslerine odaklansınlar’ diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, üniversiteye giriş sınavıyla ilgili bir değişiklik yapılacağın sinyalini verdi ve ‘O da olacak, o konuda da çalışılıyor’ dedi.
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