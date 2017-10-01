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Enerjide eğitim seferberliği! 162 öğrenci yurt dışına gönderilecek

Enerji sektörüne kalifiye insan kaynağı yetiştirmek için harekete geçen Enerji Bakanlığı, 162 öğrenciyi burslu olarak dünyanın en seçkin üniversitelerine gönderecek

Enerjide eğitim seferberliği! 162 öğrenci yurt dışına gönderilecek

Enerji sektörüne kalifiye insan kaynağı yetiştirmek için harekete geçen Enerji Bakanlığı, 162 öğrenciyi burslu olarak dünyanın en seçkin üniversitelerine gönderecek

01 Ekim 2017 Pazar 10:53
Enerjide eğitim seferberliği! 162 öğrenci yurt dışına gönderilecek
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ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı  Berat Albayrak'ın uzun zamandır üzerinde durduğu enerji alanında kalifiye insan kaynağı yetiştirilmesi konusunda ilk adım atıldı.  Enerji Bakanlığı'nca nükleer enerji başta olmak üzere çeşitli alanlarda yetiştirilecek öğrencilere yurtdışında lisans üstü eğitim bursu verilmesi için çalışma başlatıldı. Bakanlık adına 11, Elektrik Üretim A.Ş. adına 44,  Türkiye Atom Enerjisi Kurumu adına 107 olmak üzere toplamda 162 öğrencinin burslu olarak yurtdışına lisans üstü eğitime gönderilmesine karar verildi.

İLK 500'E GİRMİŞ SEÇKİN ÜNİVERSİTELERE GÖNDERİLECEK

Öğrenciler,  Amerika,  Kanada,  Avustralya,  Finlandiya,  İsveç,  Belçika,  İngiltere,  Fransa,  Almanya,  Güney Kore,  Japonya,  Çin ve  Rusya'da dünya sıralamasında ilk 500'e girmiş seçkin üniversitelerde lisans üstü eğitim görecek. Resmi veya kısmi burslu statüde öğrenim göreceği sürenin iki katı kadar mecburi hizmetle yükümlü olacak bursiyerler, yükümlülüklerini, adına öğrenim gördükleri kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarında yerine getirecek.

9 EKİM'DE SÜRE DOLUYOR

Yurtdışına gönderilecek adayların başvuru, seçme ve yerleştirme işlemleri  Milli Eğitim Bakanlığı ile ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılacak. Başvurularda ALES ilgili puan türü, lisans öğrenimi ile ilgili genel akademik not ortalaması gibi kriterler dikkate alınacak. Yerleştirme işlemleri www. osym.gov.tr üzerinden yapılacak. Adaylar 9 Ekim'e kadar başvuruda bulunabilecek.

"KÜRESEL İŞBİRLİĞİNE İHTİYAÇ DUYUYORUZ"

Türkiye'de enerji alanında yetişmiş insan kaynağına ihtiyaç duyulduğunu sık sık vurgulayan Bakan Albayrak, daha önce yaptığı bir açıklamada, "Türkiye'de, önümüzdeki dönemde nükleer enerji mühendisliği, nükleer tıp, maden mühendisliği, jeofizik, jeokimya mühendisliği, yenilenebilir kaynaklarla ilgili meslekler popüler meslekler olacak. Burada, çok daha kalifiye insan kaynağı yetişmesi için adımlar atıyoruz. İnsan kaynağında küresel rekabet edebilecek yetkinlik için işbirliğine ihtiyacımız var. Tüm akademik camiaya sesleniyorum. Her türlü işbirliğini artırmak için elimden geldiğince uğraşacağım" ifadelerini kullanmıştı.

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