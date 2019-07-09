Eğitimde Alanya-Riga işbirliği başlıyor 

LETONYA'NIN Alanya Fahri Konsolosu Nurkan Şaşmaz, Türkiye'de Yazılım Mühendisliği okuyan oğlu Emre Şaşmaz'la gittiği Letonya'nın başkenti Riga'da çeşitli temaslar ve ziyaretlerde bulundu.

Şaşmaz, temasları kapsamında Riga Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Igors Tipans'ı ziyaret etti.

Ziyareti sosyal medya hesabından duyuran Şaşmaz'la Alanya'nın devlet üniversitesi ALKÜ (Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi) ve Alanya'nın vakıf üniversitesi AHEP (Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi) yetkilileri temasa geçtiler. AHEP ve ALKÜ yetkililerinin Riga Teknik Üniversitesi ile işbirliğine aracı olması için görüştükleri Şaşmaz hemen harekete geçti. Şaşmaz'ın referansıyla Alanya üniversiteleri Erasmus+ kapsamında ziyaretten 1 saat sonra Riga'yla irtibat kurdular.