Dünyanın en iyi 500 üniversitesi listesine Türkiye'den iki üniversite...

DÜNYA çapındaki yüksek öğrenim kurumlarıyla ilgili araştırmalar yapan Times Higher Education (THE) dergisinin 'dünyanın en iyi üniversiteleri' listesinde 92 ülkeden 1400 üniversite arasında İngiltere'den genel puanlamada 95,4 ile Oxford Üniversitesi zirvede yer aldı.

Oxford Üniversitesi'nin son 4 senedir 'en iyi yüksek öğrenim kurumu' seçildiği listenin ilk 10'unda 7 Amerikan ve 3 İngiliz üniversitesi yer alırken, ilk 500'e Türkiye'den Sabancı ve Çankaya Üniversiteleri girdi.

Listenin ilk 10'unda Oxford'un yanı sıra Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü (94.5 puan), Cambridge (94.4 puan), Stanford (94.3 puan), MIT (93.6 puan), Princeton (93.2 puan), Harvard (93.0 puan), Yale (91.7 puan), Şikago (90.2 puan) ve Imperial College London (89.8 puan) üniversiteleri yer aldı.

Listenin ilk 20'sine ABD ve İngiltere harici Avrupa'dan İsviçre'den Zürih Üniversitesi ve Kanada'dan Toronto Üniversitesi girdi. Çin'de bulunan Tsinghua ve Pekin üniversiteleri listede 23 ve 24'üncü sırada yer alarak Asya kıtasının en iyi 'yüksek öğrenim kurumları' oldu.

İLK 500'E TÜRKİYE'DEN 2 ÜNİVERSİTE GİRDİ

Listenin 401-500 aralığına Türkiye'den ilk giren kurum 38.8 puanla Çankaya Üniversitesi olurken, Sabancı Üniversitesi de yine aynı puanla ve aynı aralıkta biraz daha gerilerde yer aldı. Listenin 501-600 aralığında Bilkent (35,3 puan), Hacettepe (35,3 puan) ve Koç (35,3 puan) üniversiteleri yer alırken, 601-800 aralığına Boğaziçi, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) girdi. Listenin 801-1000 aralığındaysa Atılım, İstanbul ve Karabük üniversiteleri yer aldı.

İlk 1000 arasında yer alamayan ancak listeye giren Türkiye'deki diğer üniversitelerse sırasıyla şöyle oldu:

Acıbadem Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Gebze Üniversitesi, İstanbul Medipol Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Marmara Üniversitesi, On Dokuz Mayıs Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, TOBB, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi, ve Yıldız Teknik Üniversitesi.

LİSTE NEYE GÖRE BELİRLENİYOR?

THE, hazırladığı listeyi 13 farklı kritere göre belirliyor. Buna göre eğitim kalitesi, araştırma yapma gücü, akademik tezlerin alıntı yapılma oranı, öğretim görevlileri ve öğrencilerin uluslararası çaptaki başarıları, bilgi transferi ve endüstri gelirleri gibi birçok etmen listenin hazırlanmasında göz önüne alınan ana kriterler olarak göze çarpıyor.