‘Doluluk değil gelir önemli’

Toygar DİM

ALANYA Hamdullah Emin Paşa (HEP) Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2019 yerleştirme sonuçlarına göre kontenjanının yüzde 40’ını doldurdu. Alanya HEP Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durdu Öner,

ek kontenjanlarla bu oranın yüzde 50-60’a ulaşmasını hedeflediklerini söyledi. Türkiye genelinde vakıf üniversitelerin son dönemlerde biraz sıkıntıları olduğunu belirten Öner, “Ülkenin de ekonomik şartlarına bağlı olarak kontenjan dolulukları zaman zaman düşük seviyede kalabiliyor” dedi.

‘ÇAVUŞOĞLU’NUN DESTEĞİ BÜYÜK’

“Ama biz doğru işler yaptığımıza inanıyoruz” diyen Prof. Dr. Öner, “Sayın Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’nun büyük desteği var, bu bize güç veriyor. Mütevelli heyetimiz de çok iyi çalışıyor. Sürekli toplanıyoruz. Eksiklerimiz, yapmamız gereken şeyleri görmeye çalışıyoruz. Her sene üzerine koyarak yakın zamanda Alanya HEP Üniversitesi’ni hakkettiği yere getireceğimize inanıyoruz.

‘DOLULUKLARI YÜKSEK GELİRLERİ DÜŞÜK’

Bizim önceliğimiz daha çok yabancı öğrenciler. Okul ücretlerimizi, bursluluk oranlarımızı düşünürseniz bir tane yabancı öğrenci bizim 3 tane yerli öğrencimizin getirisi kadar getiri sağlıyor. Çünkü bizde burs oranı da yüksek. Yüzde 50’nin üzerinde. Bazı vakıf üniversitelerinde doluluk oranı yüksek gözükebilir ama değişik burs oranları veriyorlar.

Şimdi böyle bir durumda yüzde 100, yüzde 75’i doldurursanız oranınız yüksek gözüküyor. Ama gelirinize bakarsanız hemen hemen hiçbir kazancınız yok. Çünkü öğrencilerin bir kısmından hiç para almıyorsunuz, bir kısmından sadece yüzde 25 ücret alıyorsunuz. Onun için o hesapları iyi yapmak lazım. Sadece doldurmak da yetmiyor, gelirinizin olması lazım.

‘YENİ FAKÜLTELER İÇİN BAŞVURACAĞIZ’

Alanya’nın 2 tane üniversitesi var. Zaten Türkiye’de 2 üniversiteye sahip tek ilçe Alanya. Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) de bu ilçe için çok önemli, Alanya HEP Üniversitesi de. Dolaysıyla bizler üniversite yöneticileri olarak daha sık istişare içinde olmalıyız. Temasımız yok değil, ama bunun daha sık olması lazım. Planlamaları yaparken belki birbirimizle konuşmamız lazım. Ülkemizde bazı branşların doluluk oranları yüksek. Özellikle sağlıkla ilgili bölümler. Onun dışında hukuk ve ilahiyat fakültelerine talep var. Bu fakülteler, mezunlarına daha çok iş imkanı sağladığı için tercih ediliyorlar. Öğrenci zaten birebir takip ediyor, nerede daha kolay, daha rahat iş bulabileceğini. Dolayısıyla bizim de biraz stratejimizi buna göre belirliyoruz. Değişik fakülteler için başvurularımızı yineleyeceğiz. Vakıf üniversitesiyseniz gelirlerinizi arttırmak durumundasınız ayakta kalmak için. Üniversitemizde ulaşım sıkıntısı yok. Üniversite binamızın yerini ulaşım ve kalacak yer sorunun minimum olmasını gözönünde bulundurarak belirledik. Yiyecek içecek konusunda ufak tefek sıkıntılarımız vardı. Onu da bu sene inşallah hallediyoruz. Üniversitemizin üst katında restoranımızı faaliyete geçireceğiz. Hem öğrencilerimize yemek verilecek hem öğretim üyelerimize.

‘TANITIM İYİ YAPILMALI’

Her sene üniversitemiz bir şeyleri üzerine ekliyor. Bu sene bilgisayar bölümü başladı ama tanıtımın iyi yapılması lazım. İlk defa olduğu için doluluk oranı çok yüksek değil ama eminim yakın zamanda iyi seviyelere gelecektir. Alanya her ne kadar çok güzel bir ilçe olsa da öğrencilerin büyük bir kısmı büyük şehirleri tercih ediyor. Alanyalıların da önemli bir kısmı büyük şehirleri tercih ediyor. Bakıyorsunuz maddi durumu iyi olanlar genelde büyük şehirlere gidiyor. Maddi sıkıntısı olanların bir kısmı ise öncelikle ALKÜ’yü tercih etmeye çalışıyorlar. Herkes ekonomik şartlarda güçlükle ayakta duruyor. Dolayısıyla bizimde okul ücretlerimize bakarsanız pek çok kolejden daha düşük seviyede. Bizim verdiğimiz bursların içinde yüzde 100 de var, yüzde 50 de, yüzde 25 de var. Yani 2 öğrenciden 1’i burslu okuyor ya da okul ücreti 20 bin TL ise 10 bin TL’ye okuyor gibi düşünebilirsiniz. Bu hakikaten çok düşük bir ücret. İstanbul’daki bölümler bunun 3-4 katı, burslar ise çok düşük.

‘AKADEMİSYENLERİN YÜZÜNÜ GÖREMİYORLAR’

Üniversitemizin yüzde 100 İngilizce eğitim veren akademik personellerine bakarsanız her biri birer kalite. Çok iyi okullardan gelmişler buralara. Öğrenci sayısı da az olduğu için birebir ders veriyorlar. 5, 10-15 kişilik sınıflarımız var. Bunu çok üniversitede göremezsiniz. Büyük üniversitelerin çoğunda öğrenciler profesörün yüzünü göremez. Onun için ben öğrencilerimize hoş geldiniz diyorum. İnşallah yakın zamanda bir araya geliriz kayıtlarlardan sonra” diye konuştu.