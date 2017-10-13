Diyabet Okulu ilk mezunlarını verdi

13 katılımcıdan oluşan ilk mezunlara diplomalarını, Hastane Başhekimi Mehmet Akdağ ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Halenur Şahin verdi. İkincisi 18 Ekim Çarşamba günü başlayacak okulda endokrin uzmanı Dr. Sevgi Atılgan, diyabet eğitim hemşireleri Münevver Arıkan ile Filiz Öztürk, bir diyetisyen, bir fizyoterapistten oluşan ekip tarafından yine 4 hafta boyunca her Çarşamba günde bir saat eğitim verilecek. Genel sağlık bilgileri, diyabet nedir, diyabetin komplikasyonları, ayak bakımı, insülin uygulamaları, evde kan şekeri takibi, beslenmede nelere dikkat edilmesi gerektiği, egzersiz programı, kendi kendine kontrol ve diyabetik bakımın önemi gibi konulardan oluşan eğitime katılmak isteyen hasta ve hasta yakınları, hastanenin diyabet eğitim birimine bizzat başvurabilecek ya da 0 242 3454550'ten 3060'ı tuşlayarak görevlilerden bilgi alabilecek.
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