Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 20°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
106226
ALTIN
152.027
DOLAR
3.6305
STERLİN
4.8276
EURO
4.2966
14 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
14 Ekim 2017 Alanya -...
Bu besinler cinsel isteksizliğe iyi geliyor!
Bu besinler cinsel isteksizliğe iyi...
Kadın cinsel uyarıcıların ardındaki gizli gerçekler!
Kadın cinsel uyarıcıların ardındaki gizli...
Flaş Haber
Okula silahlı saldırı!
Kapat
banner468

Diyabet Okulu ilk mezunlarını verdi

Antalya Atatürk Devlet Hastanesi'nde diyabet hastalarının hastalıkla doğru mücadele etmesi için açılan Diyabet Okulu, 4 hafta süren eğitimin sonunda ilk mezunlarına diploma töreni düzenledi

Diyabet Okulu ilk mezunlarını verdi

Antalya Atatürk Devlet Hastanesi'nde diyabet hastalarının hastalıkla doğru mücadele etmesi için açılan Diyabet Okulu, 4 hafta süren eğitimin sonunda ilk mezunlarına diploma töreni düzenledi

13 Ekim 2017 Cuma 22:09
Diyabet Okulu ilk mezunlarını verdi
banner404

13 katılımcıdan oluşan ilk mezunlara diplomalarını, Hastane Başhekimi Mehmet Akdağ ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Halenur Şahin verdi. İkincisi 18 Ekim Çarşamba günü başlayacak okulda endokrin uzmanı Dr. Sevgi Atılgan, diyabet eğitim hemşireleri Münevver Arıkan ile Filiz Öztürk, bir diyetisyen, bir fizyoterapistten oluşan ekip tarafından yine 4 hafta boyunca her Çarşamba günde bir saat eğitim verilecek. Genel sağlık bilgileri, diyabet nedir, diyabetin komplikasyonları, ayak bakımı, insülin uygulamaları, evde kan şekeri takibi, beslenmede nelere dikkat edilmesi gerektiği, egzersiz programı, kendi kendine kontrol ve diyabetik bakımın önemi gibi konulardan oluşan eğitime katılmak isteyen hasta ve hasta yakınları, hastanenin diyabet eğitim birimine bizzat başvurabilecek ya da 0 242 3454550'ten 3060'ı tuşlayarak görevlilerden bilgi alabilecek.
 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Diyabet OkuluAntalya Atatürk Devlet Hastanesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bahçeşehir ‘İsraf’ etmiyor
Bahçeşehir ‘İsraf’ etmiyor
Üniversite adaylarının merakla beklediği haber geldi
Üniversite adaylarının merakla beklediği haber geldi
Üniversite adaylarının beklediği yeni sistem, yarın açıklanıyor!
Üniversite adaylarının beklediği yeni sistem, yarın açıklanıyor!

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim