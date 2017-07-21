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'Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi' müfredat taslağı askıda

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ilköğretim (4-8'inci sınıflar) ve ortaöğretim din kültürü ve ahlak bilgisi dersi müfredat taslağının askıya çıkarıldığı açıklandı

'Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi' müfredat taslağı askıda

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ilköğretim (4-8'inci sınıflar) ve ortaöğretim din kültürü ve ahlak bilgisi dersi müfredat taslağının askıya çıkarıldığı açıklandı

21 Temmuz 2017 Cuma 11:10
'Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi' müfredat taslağı askıda
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MİLLİ Eğitim Bakanlığınca ( MEB), ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında okutulan derslerin öğretim programlarının değişen ve gelişen şartlar doğrultusunda araştırmacılık, yenilikçilik ve temel beceriler esas alınarak güncelleştirilmesi kapsamında; ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde uygulanan din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin (4-8 ve 9-12) öğretim programlarının taslakları, alan uzmanları ve akademisyen görüşleri doğrultusunda, "Din, Ahlak ve Değerler" alanındaki derslerin öğretim programları ile de bütünlük sağlayacak şekilde yeniden hazırlandı.

TASLAK ASKIYA ÇIKARILDI

Bu çerçevede Bakanlık tarafından hazırlanan ilköğretim ve ortaöğretim din kültürü ve ahlak bilgisi dersi öğretim programlarının taslakları http://mufredat.meb.gov.tr/TaslakProgramlar.aspx adresinde askıya çıkarıldı.

VATANDAŞLAR 31 TEMMUZ'A KADAR GÖRÜŞ BİLDİREBİLECEK

31 Temmuz'a kadar devam edecek askı sürecine katkıda bulunmak isteyen vatandaşlar, taslak öğretim programları kategorisinde bulunan "görüş bildirme formu"nu kullanarak görüş, öneri ve katkılarını ulaştırabilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim BakanlığıMEBDin Kültürü
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