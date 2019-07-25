Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları açıklandı

ÖSYM Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları açıklandı

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları açıklandı
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ÖSYM Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları açıklandı. Önlisans eğitimi sonrası 4 yıllık lisans programlarına yerleşmek için DGS sınavına giren öğrenciler sınav sonuçlarını osym.gov.tr adresinden TC numarası ve ya öğrenci numarasıyla sorgulayabilecek.

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