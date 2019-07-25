ÖSYM Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları açıklandı. Önlisans eğitimi sonrası 4 yıllık lisans programlarına yerleşmek için DGS sınavına giren öğrenciler sınav sonuçlarını osym.gov.tr adresinden TC numarası ve ya öğrenci numarasıyla sorgulayabilecek.
ÖSYM Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları açıklandı
ÖSYM Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları açıklandı. Önlisans eğitimi sonrası 4 yıllık lisans programlarına yerleşmek için DGS sınavına giren öğrenciler sınav sonuçlarını osym.gov.tr adresinden TC numarası ve ya öğrenci numarasıyla sorgulayabilecek.