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DGS (Dikey Geçiş Sınavı) tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Bugün son gün

DGS (Dikey Geçiş Sınavı) 2017 tercihleri için artık son saatler! Önlisans eğitimlerini lisansa tamamlamak isteyen öğrencileri ilgilendiren DGS'nin tercihleri ÖSYM'nin resmi sayfası üzerinden gerçekleştiriliyor. Tercih işlemini çoktan tamamlamış olan adaylar ise büyük bir merakla sonuç tarihini araştırıyor. Peki DGS (Dikey Geçiş Sınavı) 2017 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS (Dikey Geçiş Sınavı) tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Bugün son gün

DGS (Dikey Geçiş Sınavı) 2017 tercihleri için artık son saatler! Önlisans eğitimlerini lisansa tamamlamak isteyen öğrencileri ilgilendiren DGS'nin tercihleri ÖSYM'nin resmi sayfası üzerinden gerçekleştiriliyor. Tercih işlemini çoktan tamamlamış olan adaylar ise büyük bir merakla sonuç tarihini araştırıyor. Peki DGS (Dikey Geçiş Sınavı) 2017 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

26 Eylül 2017 Salı 10:37
DGS (Dikey Geçiş Sınavı) tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Bugün son gün
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2017 DGS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı yüz binlerce öğrenci tarafından en çok merak edilen ve araştırılan konular arasında gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. DGS tercih işlemleri 6 Eylül'de adayların erişimine açılmıştı. DGS tercih işlemleri için ise ÖSYM tarafından verilen süre bugün dolacak. DGS tercih işlemlerini tamamlayan öğrenciler ise 4 senelik üniversite geçişi için sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyorlar. Peki, DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar.

DGS TABAN PUANLARI

ÖSYM 2017-2018 sınav takviminde tercih sonuçlarıyla ilgili net bir tarih vermedi.

SONUÇLARIN BİLDİRİLMESİ

Yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasında yayımlanacak, adaylara belge gönderilmeyecektir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayları gösteren fotoğraflı yerleştirme sonuçları, ÖSYM tarafından elektronik ortamda YÖK’e iletilecek.

YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ
Yerleştirme işlemi, adayların 2017-DGS puanları, tercihleri ve yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayarla yapılacaktır. Programlara yerleştirme işleminde puan en önemli rolü oynamaktadır. Örneğin T programını, aday A birinci tercihinde, aday B dördüncü tercihinde göstermiş olsun. Aday B’nin puanı aday A’dan yüksekse ve aday B ilk üç tercihine puanı yetmediği için yerleştirilmemiş ise T programına puanı daha yüksek olduğu için aday B yerleşecektir. Aynı programı tercih etmiş olan adayların 2017-DGS puanlarının eşit olması durumunda, daha büyük ağırlıkla katılan standart puanı yüksek olana (eşit ağırlıklı 2017-DGS puanında sayısal standart puanı yüksek olan), eşitlik yine sürdüğü takdirde ilgili ÖBP yüksek olana öncelik verilecektir. Eşitlik yine sürdüğü takdirde söz konusu programı daha üst tercihinde gösterene, eşitlik yine de sürdüğü takdirde doğum tarihi günümüze daha yakın (yaşı küçük) olana öncelik verilecektir.

Sağlık muayenesi, bedensel yetersizlik (boy, kilo vb. tercih aşamasında bilinebilen özellikler hariç), mülakat sınavını kazanamama ve intibak eğitiminin olumsuzluğu gibi başvuru sırasında bilinemeyen bir nedenle yerleştirildiği programa kaydı yapılamayan öğrenciler, durumları ÖSYM Başkanlığınca değerlendirilerek, alt tercihlerinden puanlarının elverdiği programlara (burslu programlar hariç) kayıtlar tamamlandıktan sonraki ilk 1 ay içinde ÖSYM Başkanlığına yazılı olarak tüm belgeleriyle birlikte başvurdukları takdirde kontenjan harici yerleştirilirler. Alt tercihi bulunmayan veya alt tercihine yerleşemeyen adaylar için yapılacak işlem, Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.

DGS EK YERLEŞTİRME
ÖSYM tarafından DGS yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesinin ardından, yerleştirilen adayların kayıt yaptırmaması ya da adayların tercih etmemesi sonucunda boş kalan yerler için ek yerleştirme yapılır. DGS puanına göre yapılan ilk tercihlerde adaylardan ücret alınmaz. İlk tercih sonrasında tüm tercihler için adayların 15 Türk Lirası ücret ödemesi gerekir. Ek yerleştirme ücretini ödemeyen adayların başvuruları geçersiz sayılır.
 

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