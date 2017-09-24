Devlet okulunda öğretmenin büyük başarısı

KOCAELİ'NİN Çayırova ilçesinde bulunan Mehmet Akif İlkokulu'nun 4-C sınıfı öğrencilerinin tamamı enstrüman çalıyor. Sınıf öğretmeni Sedat Ortadağ yönetiminde 1. sınıfa başladıklarından beri enstrüman çalmayı öğrenen minikler, Minik Notalar isimli bir grup da kurmuş.

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Minik Notalar'ın şu anda ikinci kuşağını eğittiğini belirten sınıf öğretmeni Sedat Ortadağ, “Kendim müzikle ilgileniyorum. Öğrencilerime getirip arada çalıyordum. Çalarken onların da çok hoşlarına gittiği için öğrenmek istediler. Biz de bu şekilde Minik Notalar grubunu kurduk. Bundan 8 yıl öncesine dayanıyor bu mazi. Aslında şu an burada olan öğrencilerim Minik Notalar grubunun ikinci kuşakları. Birinci kuşak mezun oldu. İkinci kuşak da bu sene mezun olacak” ifadelerini kullandı.

FOTO:İHA

“BURADA HERKESİN BİRDEN FAZLA ENSTRÜMANI VAR”

Müzik adına bildiği her şeyi öğrencilerine öğretmek istediğini belirten Ortadağ, “Benim müzik aşkım aslında aileden geliyor. Ailemizde müzikle uğraşan çok kişi var. O yüzden ben de küçükken onlardan etkilenerek kendimi bu akımın içerisinde buldum. Bu şekilde devam ederek ilerledim. Öğrencilerime de elimden geldiğince öğretmeye çalışıyorum. Şu anda çocuklar melodika, gitar, bağlama, org, def, vurmalılar, marakas, bunları çalıyorlar. Oldukça geniş bir enstrüman yelpazemiz var. Minik Notalar grubunda şöyle bir durum var. Herkesin bir enstrümanı yok. Herkesin birden fazla enstrümanı var. Örneğin bağlama çalan aynı zamanda gitar da çalabiliyor. Gitar çalabilen aynı zamanda org çalabiliyor, org çalabilen aynı zamanda diğer enstrümanları da çalabiliyor. Bu da silsile yoluyla devam ediyor. Herkes bildiklerini diğer arkadaşına öğretiyor. Bu şekilde devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

FOTO:İHA

“ENSTRÜMANLARI ONLAR İÇİN BİR ARKADAŞ GİBİ”

Öğrencilerinin mezun olduktan sonra da çalışmaya devam ettiklerini aktaran Sezer Ortadağ, “Öğrencilerim beşinci sınıfa geçtikten sonra da tabii ki takip ediyorum. Kurduğumuz grup devam ediyor. Çünkü Minik Notalar çok büyük bir aile. Hatta bir müzik akımı olma yolunda ilerliyor. Çünkü üyeleri 4 yılda bir kendilerini yeniliyor. En baştan, birinci sınıftan başlıyoruz. Okuma-yazma ile birlikte nota okuma çalışmalarına da başlıyoruz. Bu şekilde ilerliyor ve mezuniyetten sonra da konserler gibi çeşitli etkinliklerde bir araya geliyoruz. Tanışma etkinlikleri, piknikler düzenliyoruz. Minik Notalar'ın eski ve yeni kuşakları orada buluşmuş oluyor. Konservatuar hedefleyen öğrencilerimiz çok var. Bunun örneğini de birinci kuşaktaki Minik Notalar grubunda gördük. Aralarında müziğe yönelmek isteyenler çok var. Enstrümanları onlar için aslında bir arkadaş gibi. Ben onlara bir arkadaş kazandırmaya çalıştım. Arkadaşlarını çoğaltmak ve onlarla devam etmek biraz da onların elinde” dedi. (İHA)