Deniz Harp Okulu öğrencileri açık deniz eğitiminde

AÇIK deniz eğitimi alacak öğrenciler için Pendik'teki İstanbul Tersanesi Komutanlığı'ndan uğurlama töreni düzenlendi.

Törene, Deniz Harp Okulu Komutanı Tuğamiral İbrahim Özdem Koçer'in yanı sıra, Deniz Harp Okulu Dekanı Prof. Dr. Ahmet Dursun Alkan, Deniz Harp Okulu Öğrenci Alay Komutanı Dr. Deniz Kıdemli Albay Murat Kağan Kozanhan, Eğitim Filotillası Komodoru Deniz Kurmay Kıdemli Albay Halil Kepecioğlu, Gemi Komutanı Deniz Binbaşı Bülent Güngör ile misafir öğrenciler, davetliler ve aileler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Koçer, "Deniz Harp Okulunun 2016-2017 eğitim ve öğretim yılı faaliyetleri kapsamındaki açık deniz eğitimine iştirak edecek öğrencilerimizi uğurlama törenine hoş geldiniz. Karşınızda gördüğünüz bu genç bahriyeliler, zorlu bir eğitim öğretim dönemini başarı ile tamamlamışlardır. Şimdi de onları donanmada alacakları görevlere hazırlamak, uluslararası ortamda temsil yeteneklerini geliştirmek, değişik kültürler arasında mukayese imkanı sağlamak, bilgi ve görgülerini arttırmak maksadıyla donanmamızın en yeni gemisi TCG Bayraktar ile Ege ve Akdeniz'de sırasıyla Çanakkale, İzmir, Malta, Girne, Mersin, Marmaris, Foça ve Gökçeada limanlarını kapsayacak şekilde 30 gün süreyle açık deniz eğitimine uğurluyoruz." dedi.

Koçer, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biraz sonra uğurlayacağımız evlatlarımız genç yaşlarında Türk bayrağını Ege ve Akdeniz'de dolaştırmanın gururunu yaşarken, onları özleyecek, ancak onları merak etmeyeceğiz. Zira öğrencilerimizin sorumluluğunu taşıyacak başta Eğitim Filotillası Komodoru TCG Bayraktar Komutanı ve Kafile Komutanı olmak üzere tüm personel, onların bu eğitim seyrini sağlıklı ve başarılı olarak tamamlamaları için her türlü gayreti göstereceklerdir.

Bu yıl açık deniz eğitimimize iştirak eden dost ve kardeş Deniz Harp Okulu öğrencilerini de aramızda görmekten duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Açık deniz eğitimine katılan başta Eğitim Filotillası Komodoru ve TCG Bayraktar Komutanı olmak üzere tüm subay, astsubay, devlet memurları ile bahriyelilere başarılı bir eğitim ve hayırlı seyirler dilerim. Denizleriniz sakin, pruvanız neta, rüzgarlarınız kolayınıza, bahtınız ve yolunuz açık olsun."

Konuşmanın ardından tören geçişi yapan öğrenciler, Çimariva selamlaması yapmak üzere koşar adımlarla gemiye çıktı. Selamlamanın ardından TCG Bayraktar gemisi hareket etti.

14 Temmuz-13 Ağustos tarihleri arasında sürecek eğitimde öğrenciler, taktik manevralar, seyir, yangın/yara savunma, makine ve gemicilik eğitimlerini kapsayan açık deniz eğitimlerine tabi tutulacak, teorik bilgilerini uygulama imkanı bulacak.