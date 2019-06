Çocuklarınızı karne notuna göre yargılamayın!

KARNE TEK BAŞINA BİR BAŞARI BELGESİ DEĞİLDİR!

Karne heyecanının yaşandığı şu günlerde hem çocuklar hem de ebeveynler büyük heyecan yaşamaktadır. Her ne kadar ebeveynler tarafından okul başarısını yansıtan bir belge olarak görülse de karne tek başına başarının belgesi olamaz. Bu noktada yapılacak her baskı sonuçları iyileştirmek yerine daha da çıkmaza sokabilmektedir. Ailelerin tepkisinden endişe duyan çocuklar, karneyi almak ve eve gitmek istememektedir. Hatta bazı çocuklarımız da evden kaçma ya da eve gitse de odasından çıkmama isteği, aile üyeleriyle yüzleşmekten kaçma ve korkma gibi davranışlar görülebilmektedir. Eğer çocuklarınızda bunların yaşanmasını istemiyorsanız her şeyden önce yargılayıcı ve suçlayıcı olmaktan kaçmalı onları anlamaya çalışarak çözüm odaklı olmalısınız.



SEVGİYİ BAŞARIYA BAĞLAMAK EN BÜYÜK HATADIR!

Unutmamalıyız ki hiçbir şey çocuklarımızdan daha değerli değildir. Sevgiyi başarıya bağlamak yapılabilecek en büyük hatadır. Onlar zaten varlıklarıyla bizlere değer katmaktadır. Eğer karnedeki başarıyı sevgiye bağlarsak ileriki yıllarda çocuklarımızın ruh sağlığı üzerinde çok olumsuz durumlar görülebilmektedir.

ÇOCUKLARINIZIN YETENEĞİNİ KEŞFEDİN

Öncelikle çocuğunuzu çok iyi tanımalı ve onun özelliklerini çok iyi bilmelisiniz. Sadece tek bir zeka kavramının olmadığını biliyoruz. Kimi çocuklar müziğe, spora ya da doğa bilimlerine daha yeteneklidir. Çocuğunuzun hangi alanlara yetenekli olduğunu keşfetmeli ve ona göre yönlendirmelisiniz. Bu durumun okul başarısını yükselttiğini göreceksiniz.



ÇOCUĞUNUZUN GELİŞİM SÜRECİNİ TAKİP EDİN!



Günümüzdeki eğitim sistemiyle birlikte aileler internet üzerinden çocuklarının notlarını öğrenebilmektedir. Unutmamalı ki karne bir sonuç, önemli olan bu sonuca getiren süreci iyi değerlendirmektir. Eğer internet ortamında sık aralıklarla çocuğun gelişim süreci iyi değerlendirilirse ve veli toplantılarına düzenli olarak katılınırsa, okuldaki öğretmenlerle de iş birliği sağlanırsa çözüm yolları daha rahat bulunulacaktır.



İYİ BİR KARNEYİ ÖDÜLLENDİRİRKEN DE DİKKATLİ OLMALIYIZ!

Karnesi iyi olan çocuklarımıza maddi değeri yüksek olan ödüller vermekten kaçınmalıyız. Bu durum ileride çocuğunuzda ciddi sorunlara neden olabilmektedir.“diye konuştu.