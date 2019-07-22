‘Çocuklarımızı evrensel insanlar yapalım’

Ramazan ÖZDEMİR

POLAT, öğrencilerin üniversite sınavlarında gerçekleştirecekleri tercihler hakkında bilgi verdi. Üniversite sınavlarının ardından öğrencilerin en çok zorlandığı konuların başında tercihler geliyor. Öğrencilerin gelecekleri için yapacakları tercihler oldukça önemli. Bahçeşehir Koleji Alanya öğrencileri de bu stresi yaşayanlar arasında. Ünlü eğitimci Turgay Polat Bahçeşehir Alanya Koleji’ne gelerek öğrencilere tercihlerini hangi yönde yapacaklarını anlattı.

EĞİTİMDE NİTELİĞİN ÖNEMİ

Eğitimde niteliğe vurgu yapan Polat, “Bu sene 2 milyon 528 bin öğrenci sınava girdi. Türkiye’de her yıl bu sınava giren sayısı artıyor. Bu sayı arttıkça da gençlerin üniversiteye ilişkin kaygıları, beklentileri tabii değişiyor. Türkiye’de 203 tane üniversite var. Çocuklar da bu kontenjanda üniversite okumaya çalışıyorlar. Onlara tavsiyem tabii üniversite okumak güzel bir şey, üniversitede okuyup mezun olmak güzel bir şey. Ama Türkiye’de üniversite seçmek, tercih yapmak, bir yerde okumak pek de dünyadaki kriterlere uymuyor, birazcık farklı yapıyoruz biz bu işleri. Bizim için üniversite okumak belli alanlarda yetkinlik kazanmak üzerine, diploma almak üzerine kurulu. Dolayısıyla Türkiye’yi diplomalı işsiz ya da diplomalı niteliksiz bir yığın haline getirdik. Ve Türkiye’de artık insanlar bir şekilde bu niteliksizliğin ve bölüm bitirmiş, üniversite bitirmiş elinde bir kağıtla gezen insanlara dönüştü.Sonuçta bugün dünyada net bir şey var gençlere hep söylüyorum ben “Yarın sabah kalkın, evinize en yakın şirketin kapısını çalın ve o şirketteki yetkiliye şu soruyu sorun ‘ben yarın üniversiteyi bitirirsem size iş başvurusu yapsam beni işe alır mısınız? Alırsanız da ne istersiniz benden?’ diye”. Şunu duyacaklardır büyük ihtimalle, üniversite ismi sormayacaklar, bölüm ismi sormayacaklar, diploma sormayacaklar. Dil biliyor musun diyecekler, dünyayı tanıyor musun diyecekler, kaç ülkeye gittin diyecekler, referansların var mı diyecekler, staj yaptın mı diyecekler. Yani hayatın içinde misin, onu soracaklar” dedi.

‘LİSE EĞİTİMİ BOMBOŞ GEÇİYOR’

Ülkemizde lise eğitiminin niteliğinin ne derece iyi olduğunu anlatan Polat, “Türkiye’de liseyi bitiren bir adama şu soruyu sorun, herkes lise bitiriyor, lise diploman dışında sende ne var diye sorun. Sorun burada başlıyor. Çünkü lise ne demek, 15-19 yaş demek. Yani bir insanın en rahat öğreneceği, eğleneceği, yeniden bir şeyler yaratabileceği bir dönem. Bu yüzden hep söyleyeceğim bir şey vardır. Lise eğitimi Türkiye için 4 yıl bomboş geçen bir süredir. Aslında liseler sadece üniversite sınavına test çözdüren kurumlara döndü” diye konuştu.

‘AİLELERE BÜYÜK GÖREV DÜŞÜYOR’

Ailelerin eğitimdeki katkısının yadsınamaz olduğunu söyleyen Polat, “Ailelere de söylüyorum işin sırrı ve esprisi bir yere gidip diploma almak değil, o süreç içerisinde, çocuklarınıza destek olup başka birinde olmayan bir yetenek kazanmasını sağlayın. O yüzden daha küçükken başlayın. Bir yazılım dili öğretin çocuklarınıza mutlaka, mutlaka çocuklarınızı teknoloji kamplarına gönderin. Çocuklarınızın bir şekilde yeteneği, becerisi neyse, tasarım atölyelerine gönderin, tasarım öğrenmeleri gerekiyor. Yoksa bunun dışında hepimiz aynı eğitimi alıyoruz, aynı dersleri dinliyoruz, aynı mezuniyet, aynı sonuç, yapacak bir şey yok” ifadelerini kullandı.

EĞİTİMDE KODLAMANIN ÖNEMİ

Turgay Polat dünya üzerinde artık yazılım ve kodlamanın öne çıktığını söyledi. Polat "Bugün yazılım bilen bir adam 3 ayda başkasına kodlama öğretir. Siz ne istediğinizi bilmiyorsunuz. Bütün çocuklara test çözdürmek ile geçiyor hayatımız. Bunun bir sonuç vermediğini görün artık, sonuç verecek şey farklı ve bunlar para ile bulunmuyor. Bugün biz Alanya’daki bütün çocuklara, bunu Bahçeşehir Koleji adına söylüyorum, kodlama öğretebiliriz, bunun çok büyük maliyeti yok ama isteyelim” dedi.

GENÇLERE TAVSİYELER

Geleceğimiz olan gençlere tavsiyelerde bulunan Polat, “Gençlere de diyorum ki üniversite tercihi yapacaksınız ne olur ezbere iş yapmayın, talep edin, ben bunu öğrenmek istiyorum deyin. Bugün dünyada kayıtlı profesyonel meslek sayısı 52 bin tane. Üniversitedeki bölüm çeşidi 3800 tane. Öyle bir evren var ki senin önünde ve gelecekte ne olacağını kestirmemiz de çok zor. Çünkü 2019’da üniversiteye giren adam 2025’te mezun olacak. 2025 dünyasını bir düşün bakalım neler olabilir. Bugün işe yaramaz dediğin bölüm yarın ne olur acaba. Aslında dünya çok güzel. Amerikanların bir sözüyle tamamlayayım. Amerikalılar çocuklarına bunu söylerler: “Dünya Amerika’dan daha büyük.’ Dünya Türkiye’den çok büyük. Çocuklarımızı Türkiye koşullarına, Türkiye’nin sınırlarına sığdırmayalım, çocuklarımızı biraz evrensel insanlar yapalım. Yurtdışında eğitim diye bir şey yoktur. Eğitim dünyanın her tarafındadır. Çinlilerin bir politikası ile anlatayım. Çinliler yurtdışına gönderdikleri çocuklara 'Gidin üniversite okuyun, üniversite bittiği zaman 10 yıl Çin’e dönmeniz yasak. Oradaki bir şirkette çalışmaya başlayacaksınız, o şirket Çin’e bir fatura kestiğinde dönebilirsiniz' derler" ifadelerini kullandı.



Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2019, 22:22