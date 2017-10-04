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Büyükşehir'den eğitime destek

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kütükçü Mahallesi'nde belediyeye ait 9 bin 400 metrekarelik arsanın okul yapılmak üzere Milli Eğitim'e tahsis edilmesi kararı aldı

Büyükşehir'den eğitime destek

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kütükçü Mahallesi'nde belediyeye ait 9 bin 400 metrekarelik arsanın okul yapılmak üzere Milli Eğitim'e tahsis edilmesi kararı aldı

04 Ekim 2017 Çarşamba 23:47
Büyükşehir'den eğitime destek
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ANTALYA'DA eğitimin en büyük destekçisi konumundaki Büyükşehir Belediyesi, önemli bir eğitim projesine daha destek veriyor. Büyükşehir Belediyesi, Kütükçü Mahallesi Masa Dağı'ndaki 27455 ada 5 parselde bulunan 9 bin 400 metrekarelik arsasını lise yapılmak üzere Milli Eğitim Müdürlüğü'ne tahsis etme kararı aldı. Piyasa değeri 10 milyon liranın üzerinde olan arazi eğitim için kullanılacak.
MECLİS ONAYINA SUNULACAK
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, konuyla ilgili İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan ve İl Müftüsü Osman Artan'la bir araya geldi. Türel, uygulama imar planında lise alanı olarak ayrılan alanı Büyükşehir Kanunu'nun 75. Maddesi gereğince 25 yıllığına Milli Eğitim Müdürlüğü'ne tahsis etme kararı aldıklarını belirtti. Arsa tahsisini önümüzdeki hafta Büyükşehir Belediye Meclisi'nin onayına sunacaklarını kaydeden Başkan Türel, eğitime destek olmaya devam edeceklerini vurguladı.
İMAM HATİP LİSESİ YAPILACAK
İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan destekleri için Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'e teşekkür ederek, söz konusu alana vatandaşlardan gelen talep üzerine 24 derslikli imam hatip lisesi yapılacağını anlattı. Arslan, “Sayın başkanımız eğitime büyük destek veriyor. Bizden hiçbir zaman desteğini esirgemiyor. Vatandaşımızın talepleri doğrultusunda imam hatip okullarının yapımı konusunda yerel yönetimler, STK'lar ve diyanet teşkilatının desteği ve katkıları çok büyük. Bu yatırım Antalya'ya çok yakışacak" dedi.
 

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Büyükşehir BelediyesiKütükçü Mahallesi
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