‘Bu üniversite tazeliyor’

ALANYA Hamdullah Emin Paşa (AHEP) Üniversitesi ev sahipliğinde Alanya’da açılan 60+ Tazelenme Üniversitesi’ne katılan Fatma Dilara Atay, yeniden üniversiteli olmanın mutluluğunu yaşadı.

Fatma Dilara Atay, emekli olduktan sonra Alanya’ya taşındığını ancak ilçeye geldiği ilk günlerde çok yalnızlık çektiğini belirtti.

Daha sonra Tazelenme Üniversitesi Projesi’nden haberdar olduğunu kaydeden Atay, kendisiyle aynı duygu ve düşünceleri paylaşabileceği arkadaşları olması için programa katıldı. 60 yaşından sonra yeniden okullu olan Atay “Prof. Dr. Zeynep Üstün Onur hocamız bu süreçte elindeki tüm olanakları kullanarak büyük bir çabayla bize yardımcı olmaya çalıştı. Arkadaşlarımın çoğu hayata yeniden tutunmaya çalışan kişiler. Hepimizin yaşanmışlıkları çok fazla. Çoğumuz sevdiklerimizi kaybettik ama belimiz bükülse de ruhumuz dik” ifadesini kullandı. Bu okulda yeniden tazelendiğini ve her şeyden önce bu yaşta birbirleriyle dost olduklarını vurgulayan Atay, artık dünyaya sorgulayan gözlerle değil gülümseyen gözlerle baktıklarını söyledi. Dostlarıyla duygularını yeniden paylaştığını belirten Atay, “Doğru nefes almayı öğrenerek bedenimizdeki farklılıkları görebiliyoruz, yüreklerimizi ısıttık. Zeynep Hoca'mın özenle seçtiği gönüllü öğretmenlerimizle enerjimiz tavan yapmaya başladı. Kemiklerimiz akortsuz sesler çıkartsa da ruhumuz mutluluk şarkıları söylüyor. İçimizdeki çocuk uyandı: Artık kitap okuyor, öykü yazıyor ve dans ediyor” şeklinde konuştu.

‘OKULUMUZUN TATİL EDİLMESİNİ İSTEMİYORDUK’

Bu program sayesinde kocaman bir aile olduklarının altını çizen Atay, arkadaşlarıyla birlikte okulun tatil olmasını bile istemediğini ifade ederek sözlerine şöyle devam etti: “Yaz okulu açılmasını önerenler bile oldu. Artık çok güzel dostlarım var, bunun başını da Zeynep Hocam çekiyor. Teşekkürlerim sonsuz, dilerim bu dostluk hiç bitmez. Sizlerle yeniden var oldum ve yaşamanın keyfine vardım. Sizleri seviyorum.”