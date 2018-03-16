BŞB'den online eğitim dönemi

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nin öğrencilere yönelik başlattığı 'Evde Okul Online Eğitim Sistemi' Antalya Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle öğrenci ve öğretmenlere tanıtıldı. Törene katılan Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya'da yine bir ilki gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Eğitimin ülke için önemine işaret eden Başkan Türel, Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak çocukların ve gençlerin eğitimini destekleyen her türlü projede hep yer aldıklarının altını çizdi. Türel, 'Evde Okul Eğitim Portalı' isimli bu projeyle okulöncesi, ilkokul, ortaokul, lise öğrencilerine derslerinde destek olmayı hedeflediklerini kaydetti. Başkan Türel, "Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına yüzde 100 uyumlu içeriklerin yer aldığı, uzaktan erişim tekniğine dayalı bu portala 7 gün 24 saat ulaşabilir, canınız istediği zaman evde, okulda hatta tatilde bile ders konularına bakıp, test çözebilirsiniz" dedi.

ÖĞRENCİLERE AĞABEY TAVSİYESİ

Yeni dönem gençlik için en büyük tehlikenin sanal dünyaya mahkumiyet olduğunun altını çizen Başkan Türel, öğrencilere "İnternet artık sizler için bilgiye erişim, sınavlarınıza çalışabilme fırsatı olmalı. Kendinizi sanal dünyaya mahkum ederseniz, başarılı olamazsınız" diye tavsiyede bulundu. Türel, online eğitim sisteminin sesli konu anlatımları, dinleme etkinlikleri ve interaktif uygulamalarla eğitimi daha eğlenceli ve keyifli hale getireceğini öğrencilerin okul başarılarını artırmalarına destek olacağını söyledi.

SİSTEMDE 231 BİN 500 TEST VAR

Sistemin içerisinde ilkokul birinci sınıftan, üniversite hazırlık düzeyine kadar toplan 231 bin 500 test olduğunu açıklayan Başkan Menderes Türel, bunun yanı sıra e-kütüphane, eğitici filmler ve animasyonlar olduğunu da kaydetti. Başkan Türel, öğrencilerden eve gider gitmez sistemi açma sözü de aldı. Başkan Menderes Türel, sistem sayesinde öğrencilerin büyük başarılara imza atacağına inandığını söyledi.

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ TEŞEKKÜR ETTİ

İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan ise Büyükşehir Belediyesi'nin modern zamanın ihtiyacı olan sanattan, spordan, edebiyattan, şiirden bilime kadar her konuda eğitim camiasının yanında olduğunu ifade ederek, online eğitimin sisteminin bilişim ve sosyal medya ağlarının çok karmaşık olduğu bir dönemde güvenilir bir bilgi erişim noktası olduğunu ifade etti. Arslan, öğrenci ve öğretmenlere önemli katkılar sağlayacak bu destek için Başkan Türel'e teşekkür etti.

ÖĞRETMENLER DE SİSTEMDEN YARARLANABİLECEK

Sistemin kurucularından Mustafa Önel ise sistemin eğitim sürecini eve taşıyacağını belirterek sistemde atlastan sözlüğe kadar bir öğrencinin eğitim hayatında ihtiyaç duyacağı tüm materyallere ulaşma şansı bulacağını ifade etti. 18 yıldır bu sistem için çalıştıklarını ve sürekli geliştirdiklerini belirten Önel, öğretmenlerin de sistemden yararlanabileceğini söyledi.

TÜREL ÖZÇEKİM YAPTI

Tanıtım toplantısı sonunda öğrencilere sisteme girişlerini sağlayacak olan pin setlerini dağıtan Başkan Menderes Türel, öğrencilerle öz çekim de yaptı. Türel, kendisine takdim edilen çiçeği de öğrencilere dağıttı. Daha önce benzer bir sistemi kullanmak için ücret ödemek zorunda kaldıklarını söyleyen öğrenciler ise kendilerine bu sistemi hediye eden Başkan Türel'e teşekkür etti.

SİSTEMDE YOK YOK

Evde okul online eğitim sistemi yetenek analizi, öğrenme eğilimleri gibi online rehberlik hizmetleri sayesinde öğrencilere kendini daha iyi tanıma imkanı sağlayacak. Sistemde bulunan meslek rehberi 300'den farklı meslek hakkında bilgi verecek. Sistemde öğretmenler de kendi kişisel web sitelerini oluşturabilecek. Öğrenciler sistem sayesinde Türkiye genelinde 300 bin üzerindeki öğrenci arasında deneme sınavı olma imkanı bulacak ve yıl içerisinde 6 kez farklı deneme sınavına katılarak sadece Antalya genelinde değil Türkiye genelindeki öğrenciler arasında kaçıncı olabileceğini de görebilecek.