Bil’den ‘Tercih’ hizmeti

ALANYA’NIN farklı okullarından mezun olan adaylar, tercih süreci boyunca Bil Alanya Koleji Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi’ni ziyaret ederek YKS Tercih Danışmanlığı hizmetinden ücretsiz olarak yararlandırdılar.

2019 YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Hayallerindeki üniversiteye girmek isteyen adayların şimdi de YKS yerleştirme sonuçlarına odaklandığını ifade eden Bil Alanya Koleji yetkilileri YKS yerleştirme sonuçlarının ÖSYM'nin ‘https://sonuc.osym.gov.tr’ adresinden adaylara duyurulacağını ifade ettiler. Tercih ve yerleştirme süreci hakkında adaylara bilgi veren Bil Alanya Koleji yetkilileri “2019-YKS yerleştirme sonuçları için ÖSYM'den henüz bir açıklama yapılmadı. 2018 yılında 7-14 Ağustos tarihlerinde alınan tercihler 31 Ağustos 2018 tarihinde açıklanmıştı. Bu bilgilerle, sonuçların bu yıl ağustos ayının ikinci haftasında açıklanması beklenebilir.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2019 tarihlerinde yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler ek yerleştirmeye çevrilecek” dediler.

Bil Alanya Anadolu Lisesi Psikolojik Danışmanı Ayşe Oktay ise “Alanya’nın çeşitli yerlerinden gelen öğrenciler ile yürüttüğümüz tercih danışmanlığı süreci sona erdi. Heyecanlı ve stresli bir haftayı geride bıraktık. Şimdi öğrencilerimiz ek yerleştirme tarihlerini merak ediyor. Bu tarih henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı. Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilir. Yükseköğretim programlarının 2019-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacaktır" dedi.

