Bil’den ‘İnovasyon’ vurgusu

BİL Alanya Kurucusu Erdal Sayi, eğitimde inovasyonun önemine vurgu yaptığı değerlendirmesinde, Türk eğitim sisteminin bireylerin yapabildiklerini değil yapamadıklarını ölçtüğüne vurgu yaptı. Okullarının akademik başarısına da değinen Sayi, gelişen dünyada bazı meleklerin önemini yitirmeye başladığını söyledi. Sayi’nin Yeni Alanya’ya özel açıklamaları şu şekilde:

‘SİSTEM YAPAMADIKLARIMIZI ÖLÇÜYOR’

Çocuklarımız hayal ettikleri kahramanlarla kendilerini özdeştirirler. Buna inanır ve çok mutlu olurlar. Hayallerindeki kahramanlar gibi uçabileceklerine, dünyayı değiştirebileceklerine inanır. Masallardaki, öykülerdeki en iyi, en güçlü, en başarılı, en çalışkan ve hep en başarılı kahramanlarda kendilerini bulurlar. Ta ki okula başlayıp eğitim sistemimizle tanışana kadar. Okullarımız çocuklarımızı her gün yapamadıkları ile alamadıkları tam notların ve benzeri yenilgilerele eve gönderiyor. Kahramanlarımız ne yazıktır ki test ve tost makineleri olarak üniversite kapısındaki yerlerini alıyorlar. ‘Benim kafam matematiğe basmaz, çöpten adam bile çizemem’ diyen yetişkinler olmamızın nedeni, okul hayatımızın mağlubiyetlerle dolu olması. Yapamadıklarımızı ölçen ve bizi etiketleyen eğitim sistemi yüzünden yapamayacağına inanan yetişkinler olduk. Bil Alanya Koleji, mutlu ve başarılı nesiller yetiştirme amacına deneyimli kadrosu, çağın gerektirdiği fiziksel altyapısıyla çalışmalarını sürdürüyor. Kurumumuz milli ve manevi değerlere bağlılığı, inovasyon okulu olmanın vizyonu ile 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı’na, daha da güçlenerek hazırlanıyor.

‘TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ KOMADADIR’

Küreselleşen dünyamızda, eğitim alanında yapılan ulusal değerlendirme çalışmalarının yanı sıra, uluslararası düzeyde konumumuzu belirlemek amacıyla eğitim göstergelerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle belirli referans noktalarına göre ülkemizin eğitim alanında hangi düzeyde olduğunun, giderilmesi gereken eksikliklerin ve alınması gereken tedbirlerin belirlenmesidir. Ülkemiz de OECD üyesi olarak, eğitim düzeyinin yükseltilmesi amacıyla bu projeye katılmaktadır. PISA sonuçlarına göre Türk eğitim sistemine müdahale edilmesi kaçınılmaz hale gelmiştir. Çünkü PISA sonuçlarının Türkçesi şudur; Türk eğitim sistemi komadadır. Bunun çıkış anahtarı inovasyondadır. İnovasyon bir icat ya da buluş değil, yapılmakta olanı farklılaştırmak ve bundan değer yaratmak daha kullanılır, daha yenilikçi bir hale getirmektir. En basit tanımıyla inovasyon, farklı, değişik, yeni fikirler geliştirmek ve bunları uygulamaktır.

İnovasyonlar birlikte ileriye bakma ve geleceği tasarlamak daha kolay olabilir. Eğitim de geldiğimiz içler acısı hali duruma inovasyonla çözüm yolları bulabiliriz. O yüzden inovasyonu okulumuz eğitim sistemi içerisine entegre etmeye çalışmaktadır. İnovasyonla birlikte,

Daha iyi, daha hızlı, daha verimli, daha yenilikçi projeler ortaya çıkarmak ve o projeleri eğitime adapte etmekle birlikte eğitimin geleceğini kurgulamakla ortaya başarılı sonuçlar çıkar.

Geleneksel bilgiye dayalı eğitim sistemi ülkemizin geleceğimizi tehdit etmektedir. Çıkış yolu ise eski alışkanlıklarımızı bırakmakta, inovatif düşünmekten geçer. Yenilikçi ve yaratıcı düşünmenin eyleme dönüştürülmesi, eğitim ve öğretimde öğrencilerin hayal güçlerini geliştirecek bir zihinsel dönüşümü gerektirmektedir. Bunun için, eğitimde yeni bir yaklaşım ‘İnovasyon’u önemsemek ve yenilikçi ruhu sürekli canlı tutmak zorundayız. Bu ülkenin geleceğini düşünenler, PISA sonuçlarına iyi baksın, gündeme getirip çeşitli çıkış yolları arasın. Yoksa okuduğunu anlamayan, düşünemeyen, üretemeyen bir neslin nasıl bir gelecek kurabileceklerini düşünsünler, hayal etsinler. Bu yaklaşım doğru ise de ülkemizdeki sınav başarısı gerçeğini yok sayamayız.

BİL ALANYA KOLEJİ LGS’DE İDDİALI

Bil Alanya Koleji, mevcut sistem içerisinde, öğrencilerimizin bir üst öğrenimlerini hayal ettikleri okullarda yapmaları için, ebetteki sınav başarısını önemsemekte ve bu anlamda pek çok çalışma yapmaktadır. Ölçme değerlendirme, öğrencilerin bireysel farklılıklarının göz önünde bulundurulması, yeni sınav soru tipleri ve analitik düşünme becerisini kazandırmak bizim için çok önemlidir. Önlerine çıkabilecek çok farklı soru tiplerine, öğrencilerimizi hazırlamanın bir sonucu olarak, 2018 yılı Liselere Giriş Sınavı (LGS) sonuçlarına göre, hem okul olarak hem de bireyselde Alanya birinciliğini yakaladığımızı hatırlatmak isterim. Benzer bir sonucu bu yıl da alacağımızı yüksek ihtimalle bekliyoruz.

‘BAZI MESLEKLER ÖNEMİNİ YİTİRİYOR’

Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği hedefe, hiç durmadan yürümek zorunda olduğumuz bir süreçteyiz. Yapay zeka ve robotların hayatımızın bir parçası haline geldiği 4. Sanayi Çağı’nda bazı meslekler önemini yitiriyor, bazılarının iş yapış şekilleri değişiyor. En önemlisi, her gün yeni meslekler ortaya çıkıyor. Bugün ilkokulda okuyan çocukların yarısından fazlası üniversiteyi bitirdiklerinde şu an var olmayan mesleklerde çalışmaya başlayacaklar. Bu noktada Bil Alanya Koleji ve Okullarının en önde gelen sorumluluğu, çocukları tahmin edilemeyen bir gelecek için yetiştirmek. Biz bunun farkındayız, insan kaynaklarımız ve program içeriğimiz buna göre planlanmıştır.

‘ÇOCUKLARINA KIYMAYANLAR

GELECEKLERİNE KIYIYORLAR’

Çocuklarımızı geleceğe hazırlamak konusunda, sadece okullar değil aileler ve özellikle ebeveynlerde önemli görevler düşmektedir. Çocukların hem okul hem de ev ortamında bir birey olarak kabul edilmesi, temel akademik konular dışında, çevre iş hayatı ile ekonomi gibi, içinde yaşadıkları evrenin gerçek problemleri üzerine düşünmeye, teşvik edilmesi gerekir. Çocukların adına karar veren, hiçbir zorlukla yüzleşmelerine izin vermeyen, aşırı koruyucu anne baba profilleri, bugünün çocuklarına geçmişte olduğundan daha çok ve daha büyük zararlar vermektedir. Bugün çocuklarına kıymayan veliler onları geleceklerine kıydıklarının farkında olmalıdırlar. Oysa kendi hayatlarına yön verebilen mutlu bireyler olmak tüm çocukların hakkıdır.”