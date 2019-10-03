Bil robotları İYTE’de yarışacak

Uğur KANBEROĞLU

BİL Alanya Koleji Robotik Kodlama ve Bilişim öğretmeni Zeki Tosun, Robotik Kodlama ve Stem hakkında verdiği bilgide şu ifadelere yer verdi:

“21. yüzyılın en önemli sorunlardan biri enerjidir. Yaşamımızda vazgeçilmez olan her şeyin enerji kaynağı elektriktir. Gelecekte yaşayacağımız yüzyıl, çocuklarımıza değişik meslek alanları sunacaktır.

Çocuğunuzun Bil’de erken yaşta kodlama eğitimi alması için pek çok önemli neden bulunuyor. Kodlama eğitimi çocuklara matematik, bilim, problem çözme ve daha pek çok alanda beceri kazandırıyor. Çocuklar her şeyden önce algoritmik ve tasarım odaklı düşünebilmeyi keşfediyor. Programlama öğrenmek aslında yeni bir dil öğrenmek gibidir. Eğlenerek öğreniyoruz.

Okulumuzda öğrencilerimiz robotik kodlama atölyemizde elektrik enerjisinin sırlarını keşfederek eğlenceli oyunlarla ilk ışıklarını yakmışlardır. Temel elektriğe ilk adımlarını bir macker etkinliğiyle birleştiren inovatif ve yaratıcı düşünme becerisi kazandırarak birinci dönem ilk ayımızı başarıyla tamamladık. 19-20 Ekim 2019 tarihlerinde İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Kampüsünde gerçekleşecek Türkiye'nin en büyük robot yarışmalarından olan IZTECH RoboLeague’ye katılacağız. Bu yıl sekizincisi düzenlenecek olan IZTECH RoboLeague'de Alanya Bil Koleji öğrencileri, yazılım, kodlama ve mekanik becerilerini sergileyecekler.”