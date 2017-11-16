Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 23°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
108465
ALTIN
159.006
DOLAR
3.8669
STERLİN
5.1004
EURO
4.5482
İlaç almayı unutmak tarih oluyor!
İlaç almayı unutmak tarih oluyor!
Gen tedavisinde yeni bir yöntem deneniyor!
Gen tedavisinde yeni bir yöntem...
1 haftada 5 kilo verdiren ev yapımı tarif!
1 haftada 5 kilo!
banner468

Başbakan Yıldırım: En iyi okul eve en yakın okuldur

Yeni liseye geçiş sistemi ile ilgili konuşan Başbakan Binali Yıldırım, ''Yeni sistemde sınav mecburiyetini kaldırdık, en iyi okul eve en yakın okuldur. Bu prensiple hareket ettik'' dedi

Başbakan Yıldırım: En iyi okul eve en yakın okuldur

Yeni liseye geçiş sistemi ile ilgili konuşan Başbakan Binali Yıldırım, ''Yeni sistemde sınav mecburiyetini kaldırdık, en iyi okul eve en yakın okuldur. Bu prensiple hareket ettik'' dedi

16 Kasım 2017 Perşembe 15:12
Başbakan Yıldırım: En iyi okul eve en yakın okuldur
banner404


BAŞBAKAN Binali Yıldırım eğitim Ankara'da Eğitim Tesisi Temel Atma Töreninde konuşuyor.

Yeni liseye geçiş sistemi hakkında bilgiler veren Başbakan Yıldırım'ın konuşmasının satır başları şu şekilde:

Okullaşma oranı ilk orta öğretim de yüzde 100 arttı.

Okullarımızın çevresinde bulunan TİM'lerle okullarımızın çevresinde tedbirler alıyoruz.

Konforlu binalar yapmak yetmez. 

Yeni sistemde sınav mecburiyetini kaldırdık. 

Herkes lisede istediği bir yere kaydını yaptıracak, hiç bir öğrencimiz dışarda kalmayacak.

Mümkün olduğu müddetçe, öğrencilerimiz evine yakın yerlerde okullara gidecek.

En iyi okul eve en yakın okuldur. Bu prensiple hareket ettik.

Eğitim sadece güzel okul yapıp sınıfları süslemekle olmuyor. Teknoloji değişti. Değişime duyarlı olma, zamanında okuma mecburiyetimiz var.

Türkiye olarak geçen hafta UNESCO'daki oylamada 2017-2021 yılları için icra kurulu üyesi olduk.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
BaşbakanBinali YıldırımSon DakikaHaberlerEğitim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Özel okulların MEB sınavıyla öğrenci alması kesinleşti!
Özel okulların MEB sınavıyla öğrenci alması kesinleşti!
Yargıdan flaş zorunlu din dersi kararı
Yargıdan flaş zorunlu din dersi kararı
Velilerin yeni keşfi waldorf okulları
Velilerin yeni keşfi waldorf okulları

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim