Başbakan Yıldırım: En iyi okul eve en yakın okuldur



BAŞBAKAN Binali Yıldırım eğitim Ankara'da Eğitim Tesisi Temel Atma Töreninde konuşuyor.

Yeni liseye geçiş sistemi hakkında bilgiler veren Başbakan Yıldırım'ın konuşmasının satır başları şu şekilde:

Okullaşma oranı ilk orta öğretim de yüzde 100 arttı.

Okullarımızın çevresinde bulunan TİM'lerle okullarımızın çevresinde tedbirler alıyoruz.

Konforlu binalar yapmak yetmez.

Yeni sistemde sınav mecburiyetini kaldırdık.

Herkes lisede istediği bir yere kaydını yaptıracak, hiç bir öğrencimiz dışarda kalmayacak.

Mümkün olduğu müddetçe, öğrencilerimiz evine yakın yerlerde okullara gidecek.

En iyi okul eve en yakın okuldur. Bu prensiple hareket ettik.

Eğitim sadece güzel okul yapıp sınıfları süslemekle olmuyor. Teknoloji değişti. Değişime duyarlı olma, zamanında okuma mecburiyetimiz var.

Türkiye olarak geçen hafta UNESCO'daki oylamada 2017-2021 yılları için icra kurulu üyesi olduk.