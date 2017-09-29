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Başbakan, TEOG'un yerine gelecek yeni sistemi anlattı: Test olmayacak

TEOG'un yerine gelecek yeni sistemle ilgili detayları anlatan Başbakan Yıldırım, "Her yılın başarı ortalaması alınacak. Sınav test olamayacak, açık uçlu sorular sorulacak." dedi

Başbakan, TEOG'un yerine gelecek yeni sistemi anlattı: Test olmayacak

TEOG'un yerine gelecek yeni sistemle ilgili detayları anlatan Başbakan Yıldırım, "Her yılın başarı ortalaması alınacak. Sınav test olamayacak, açık uçlu sorular sorulacak." dedi

29 Eylül 2017 Cuma 13:08
Başbakan, TEOG'un yerine gelecek yeni sistemi anlattı: Test olmayacak
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TROİA Kültür Merkezi'nde  Çanakkale 18 Mart Üniversitesi akademik yılı açılışı ve fahri doktora tevcih töreninde konuşan Başbakan  Binali Yıldırım,  TEOG'ın kalkmasının ardından liseye girişte uygulanacak olan yeni sistemin detaylarını açıkladı. Başbakan Yıldırım, "Her yılın başarı ortalaması alınacak. Öğrencinin ilgi alanları tespit edilecek. Buna katkı sağlayacak bir sınav yapılacak." dedi.

İşte Başbakan'ın konuşmasının o kısmı:

"SINAV TEST OLMAYACAK, AÇIK UÇLU SORU SORULACAK"

"Bugün mezun olanların sayısı ile üniversitelerimizin kontenjan miktarı aynı. Üniversiteye girişin sınav stresinin azaltılması lazım. Çünkü ihtiyaç yok. Mezun olan sayısı da aynı, üniversitelerin sunduğu kontenjan da aynı. Sorun nerede? Herkes 18 Mart'a gitmek isterse o zaman sorun başlıyor. Onun da yolu, 1 sınava kaderi bağlamak yerine, bütün kademelerde öğrencinin kabiliyetine, başarısına göre hazırlanması. Bunu şimdi  TEOG'da yapıyoruz.  TEOG neden değişiyor?  TEOG'un ne olduğunu bilmeden konuşuyor, koca koca unvanları var.  TEOG 8. sınıfın ilk ve ikinci sömestrdeki sınavın sorumlu tutulmasıdır. Öğrencinin kaderini bir sınava bağlamayalım. Ortaokuldaki öğrencinin liseye hazırlanması lazım. Nereye gidecekse ikinci dört yılda şekillenmesi lazım. Yeni uygulama bunu getiriyor. Sınav kalkıyor. Her yılın yıl sonu başarı ortalaması alınıyor. 5-6-7-8. sınıf. Ayrıca derslerdeki ilgisi ne tarafa gidiyor? Buralar izleniyor, buna belirli bir oranda da katkı yapan yine 8. sınıfta sınav yapılıyor. O sınavın soruları da soru bankasından geliyor. Burada elde edilen sonuç 4 yılın sonucu ile birleştiriliyor bir mezuniyet puanı ortaya çıkıyor, sonuca göre öğrenci yerleştiriliyor. Sınav test olmayacak, açık uçlu soru sorulacak."
 

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TEOG
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