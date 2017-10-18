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Başbakan, TEOG'un yerine gelecek yeni sistem için tarih verdi

TEOG'un yerine gelecek yeni sistemle ilgili açıklama yapan Başbakan Yıldırım, "Yeni sistemin detaylarını bir hafta içinde açıklayacağız." dedi

Başbakan, TEOG'un yerine gelecek yeni sistem için tarih verdi

TEOG'un yerine gelecek yeni sistemle ilgili açıklama yapan Başbakan Yıldırım, "Yeni sistemin detaylarını bir hafta içinde açıklayacağız." dedi

18 Ekim 2017 Çarşamba 15:48
Başbakan, TEOG'un yerine gelecek yeni sistem için tarih verdi
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BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Sağlık Bilimleri Üniversitesi akademik yıl açılışında konuştu. TEOG'un yerine gelecek sistemle ilgili bilgi veren Başbakan Yıldırım, "Bir hafta içinde detaylarını velilerle paylaşacağız. Daha konforlu bir şey getiriyoruz." açıklamasında bulundu.

Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları:

Düşününki dünyanın 200 ülkesinden öğrencilerimiz var. Sadece dil öğrenmiyorlar, Türklerin hayat tarzlarını öğreniyorlar, kabiliyetlerini öğreniyorlar. Sizin milyonlar harcayarak elde edemeyeceğiniz gönüllü elçiniz oluyor. Burada ne kadar çok misafir öğrencimiz olursa, ömür boyu tanıtımımızı yapan gönüllü elçilerimiz olur. Özellikle söylüyorum, bunu zorlaştırmayalım kolaylaştıralım.

"ÖĞRENCİLERİN STRESİ AZALACAK"

Bugünlerde sınav sistemine ilişkin değişikliğe gidildi. Basitleştirildi. Öğrencilerin stresi biraz daha azalmış olacak. Asıl problem üniversitelere girişin sadece sınava endekslenmesi. O tarihte yapılacak olan sınava bütün kaderimiz bağlanmamalı. Sayın Bahçeli sınavlar kalksın dedi. Kendisi de bir akademisyen. Söylediğine biraz daha dikkatle bakmak lazım. Biz de bunu dikkatle inceleyeceğiz.

2 milyon 400 bin geçmiş yıllardan gelen öğrencimiz var. Bunlarla ilgili bir çözüm üretmemiz lazım. Burada bir seçim metoduna öyle veya böyle kısa vadede ihtiyaç var.

"BİR HAFTA İÇİNDE AÇIKLANACAK"

TEOG'u bu seneden itibaren uygulamayacağız. Bunun üzerinden çeşitli tezviratlar yapılıyor. Bunların hiçbirisi gerçekle bağdaşmıyor. Öğrenciler okullarında okumaya devam ediyor. Bir hafta içinde detaylarını velilerle paylaşacağız. Daha konforlu bir şey getiriyoruz.

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Anahtar Kelimeler:
TEOGBaşbakan
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