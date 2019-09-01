Başarılı öğrenciler ‘kariyer havuzu’na

Yarı Zamanlı İstihdam Programı kapsamında İnsan Kaynakları Ofisi’ne başvuran 527 öğrenciden 24’ü istihdam edildi. Bu öğrencilerden 8’i mezun olarak Cumhurbaşkanlığı İletişim Ofisi’nde tam zamanlı çalışmaya hak kazandı. Staj için ise ofise bu yıl 8 bin 700 başvuru yapıldı. Üniversite 2’nci ve 3’üncü sınıfı tamamlayan 60 öğrenci staj için kabul edildi. Sosyal bilimler alanında eğitim alanların staj yapmamalarının gerçek hayatta performanslarını olumsuz etkilediğini dile getiren Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Salim Atalay, “Mühendislik öğrencileri önemli firmalarda stajyer olarak çalışabiliyor. Eksiklerini görebiliyorlar. Fakat sosyal bilimler öğrencilerinin böyle bir imkanı yok. Üniversite üçüncü ve dördüncü sınıftaki öğrencilerin kamu kurumlarında ve özel sektörde, staj yapması için elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz” dedi.

LİYAKATA DAYALI YÖNETİM

Atalay, yarı zamanlı çalışan ve staj yapan öğrencilerin Cumhurbaşkanlığı bünyesinde yeni oluşturulacak ‘Kariyer Havuzu’nda da yer alacağını söyledi. “Amacımız kamu istihdamında liyakata dayalı bir insan kaynakları yönetimi oluşturmak” diyen Atalay, “Başarısı onanmış insanların alınacağı bir yetenek havuzu oluşturuluyor. Kamuda yarı zamanlı çalışmayı da yaygınlaştıracağız” ifadesini kullandı.