Bahçeşehir ‘İsraf’ etmiyor

BAHÇEŞEHİR Koleji Alanya 9-16 Ekim Dünya Gıda Günü ve Gıda İsrafını Önleme Haftası nedeniyle bir dizi etkinlik düzenledi. Bahçeşehirli öğrenciler, sabah kahvaltılarında ve öğle yemeklerinde artan yemekleri sokak hayvanlarına dağıtmak üzere poşetlemeye başladı. Bahçeşehir Koleji Alanya yemekhane sorumlusu ve gıda mühendisi Didem Tavlı, yaptığı açıklamada, ülke genelinde gıda ve tarım ürünlerinin kullanımında tasarrufun sıkça anlatılması gerektiğini, tasarrufa önem veren nesiller yetiştirmek zorunda olduklarını kaydetti. Türkiye'de bir yılda çok fazla ekmeğin çöpe atıldığını ifade eden Tavlı, “Öğrencilerimizi yediklerinin gelişimlerine olan katkıları hakkında bilgilendirilirken aynı zamanda israfın önüne nasıl geçileceği hakkında da bilgi sahibi yapıyoruz. Bahçeşehir Koleji Alanya olarak öğrencilerimizin daha sağlıklı ve bilinçli yemek tüketimini sağlamak adına okulumuz çeşitli etkinliklerle çalışmalara devam edecektir” dedi.

