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Bahçeşehir ‘İsraf’ etmiyor

Dünya Gıda Günü ve Gıda İsrafını Önleme Haftası dolayısıyla Bahçeşehir Koleji Alanya, öğrencilerini bilinçlendiriyor

Bahçeşehir ‘İsraf’ etmiyor

Dünya Gıda Günü ve Gıda İsrafını Önleme Haftası dolayısıyla Bahçeşehir Koleji Alanya, öğrencilerini bilinçlendiriyor

13 Ekim 2017 Cuma 21:52
Bahçeşehir ‘İsraf’ etmiyor
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BAHÇEŞEHİR Koleji Alanya 9-16 Ekim Dünya Gıda Günü ve Gıda İsrafını Önleme Haftası nedeniyle bir dizi etkinlik düzenledi. Bahçeşehirli öğrenciler, sabah kahvaltılarında ve öğle yemeklerinde artan yemekleri sokak hayvanlarına dağıtmak üzere poşetlemeye başladı. Bahçeşehir Koleji Alanya yemekhane sorumlusu ve gıda mühendisi Didem Tavlı, yaptığı açıklamada, ülke genelinde gıda ve tarım ürünlerinin kullanımında tasarrufun sıkça anlatılması gerektiğini, tasarrufa önem veren nesiller yetiştirmek zorunda olduklarını kaydetti. Türkiye'de bir yılda çok fazla ekmeğin çöpe atıldığını ifade eden Tavlı, “Öğrencilerimizi yediklerinin gelişimlerine olan katkıları hakkında bilgilendirilirken aynı zamanda israfın önüne nasıl geçileceği hakkında da bilgi sahibi yapıyoruz. Bahçeşehir Koleji Alanya olarak öğrencilerimizin daha sağlıklı ve bilinçli yemek tüketimini sağlamak adına okulumuz çeşitli etkinliklerle çalışmalara devam edecektir” dedi.
 

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Dünya Gıda Günü
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