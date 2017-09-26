Bahçeşehir'de 'Mathazone' dönemi

BÜNYESİNDE anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise barındıran Bahçeşehir Koleji Alanya, ilk ders zilinin çalmasıyla birlikte farklılığını da ortaya koydu. 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı’nda özellikle temel matematik bilgileriyle hikâye ve çeşitli karakterlerle öğrenme fırsatı sunan Mathazone dünyasını öğrencileriyle tanıştıran Bahçeşehir Koleji Alanya, Matematik ile ilgili olumlu duyguların erken yıllarda kazanılması ve matematiğin günlük yaşamda kullanılması amacı ile 3-6 yaş grubu için özel olarak yazılıp geliştirilmiş ve uzun yıldır dünyada farklı ülkelerin anaokullarında kullanılan Mathazone programını uygulamaya koyuyor.

Bahçeşehir Koleji Alanya Okul Müdürü Metin Altun, “Okul öncesi eğitim çok önemlidir. 3, 4, 5 ve 6 yaş çocuklarımız için Mathazone Çocuk Okulu’nu getiriyoruz. Anaokulumuz Mathazone Modeliyle işleyecek. Mathazone, matematik ile ilgili alt yapıyı çocuklara öğretmek ve onların ileriki hayatlarını kolaylaştırmak için kurulmuş bir sistem. Hayatın her alanına etki eden bir Mathazone ormanı kuruyoruz. Sanatla, müzikle, oyunlarla bütün bir günün içerisine matematiği yayıyoruz. Çocukluk döneminde tek istek hayatı keşfetmek olduğundan, bizim kurduğumuz dünyada da sürekli keşfediyorlar, deneyimliyorlar. Mathazone Ormanı’nın karakterleriyle hem serüven yaşıyorlar hem de öğrenmeyi gerçekleştiriyorlar” dedi.