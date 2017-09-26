Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 24°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BİST
103929
ALTIN
147.321
DOLAR
3.5490
STERLİN
4.7666
EURO
4.1819
27 Eylül 2017 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
27 Eylül 2017 Yeni Alanya...
27 Eylül 2017 Çarşamba - Günlük Burç Yorumu
27 Eylül Günlük Burç Yorumu
Uzmanlar açıkladı: İç çamaşırı giymemek yararlı mı zararlı mı?
İç çamaşırı giymemek yararlı mı...
banner468

Bahçeşehir'de 'Mathazone' dönemi

Bahçeşehir Koleji Alanya, yeni eğitim öğretim yılına hızlı başladı. Farklı eğitim modelleriyle Alanya’da ön plana çıkan Bahçeşehir, Alanya’da eğitimin teminatı olmaya devam ediyor

Bahçeşehir'de 'Mathazone' dönemi

Bahçeşehir Koleji Alanya, yeni eğitim öğretim yılına hızlı başladı. Farklı eğitim modelleriyle Alanya’da ön plana çıkan Bahçeşehir, Alanya’da eğitimin teminatı olmaya devam ediyor

26 Eylül 2017 Salı 23:22
Bahçeşehir'de 'Mathazone' dönemi
banner404

BÜNYESİNDE anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise barındıran Bahçeşehir Koleji Alanya, ilk ders zilinin çalmasıyla birlikte farklılığını da ortaya koydu. 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı’nda özellikle temel matematik bilgileriyle hikâye ve çeşitli karakterlerle öğrenme fırsatı sunan Mathazone dünyasını öğrencileriyle tanıştıran Bahçeşehir Koleji Alanya, Matematik ile ilgili olumlu duyguların erken yıllarda kazanılması ve matematiğin günlük yaşamda kullanılması amacı ile 3-6 yaş grubu için özel olarak yazılıp geliştirilmiş ve uzun yıldır dünyada farklı ülkelerin anaokullarında kullanılan Mathazone programını uygulamaya koyuyor. 
Bahçeşehir Koleji Alanya Okul Müdürü Metin Altun, “Okul öncesi eğitim çok önemlidir. 3, 4, 5 ve 6 yaş çocuklarımız için Mathazone Çocuk Okulu’nu getiriyoruz. Anaokulumuz Mathazone Modeliyle işleyecek. Mathazone, matematik ile ilgili alt yapıyı çocuklara öğretmek ve onların ileriki hayatlarını kolaylaştırmak için kurulmuş bir sistem. Hayatın her alanına etki eden bir Mathazone ormanı kuruyoruz. Sanatla, müzikle, oyunlarla bütün bir günün içerisine matematiği yayıyoruz. Çocukluk döneminde tek istek hayatı keşfetmek olduğundan, bizim kurduğumuz dünyada da sürekli keşfediyorlar, deneyimliyorlar. Mathazone Ormanı’nın karakterleriyle hem serüven yaşıyorlar hem de öğrenmeyi gerçekleştiriyorlar” dedi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Son Güncelleme: 26.09.2017 23:26
Anahtar Kelimeler:
MathazoneBAHÇEŞEHİRAlanyaBahçeşehir Koleji Alanya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ALES sonuçları 5 yıl süreyle geçerli olacak
ALES sonuçları 5 yıl süreyle geçerli olacak
İşitme engellilere özel eğitim Elele'de
İşitme engellilere özel eğitim Elele'de
ALKÜ'nün Avrupa yolcuları
ALKÜ'nün Avrupa yolcuları

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim