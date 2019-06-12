Arıkan Yılmaz Dim mezunlarını uğurladı

OKULUN bahçesinde gerçekleştirilen törene Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Kurucu Genel Başkanı, Dİm Medya Yönetim Kurulu Başkanı ve okulun hayırseveri Mehmet Ali Dim, okul müdürü Nazım Karagedik, öğretmenler, öğrenciler ve velileri katıldı. Saygı duruşunda bulunularak istiklal marşının okunmasıyla başlayan tören okul birincilerinin düşüncelerini paylaşmasıyla devam etti. Sonra bir konuşma yapan okul müdürü Karagedik, öğrencilere seslenerek yeni hayatlarında başarılar diledi. Daha sonra kürsüde yerini alan Dİm, mezun olan öğrencilerin meslek sahibi olduklarını ve altın bilezik takarak okulu bitirdiklerini söyledi. Dİm, “ Burdan mezun olan öğrencilerimiz için aslında bu bir son değil başlangıçtır. Öğrecilerimiz artık kendi ışıkları doğrultusunda hareket edecekler. Ama asla Mustafa Kemal Atatürk’ün çizgisinin dışına açıkmadan onun izinde yürüyecekler” dedi.

Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2019, 22:23