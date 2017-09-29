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AÖF kayıt yenilemede sistem değişti!

AÖF kayıt yenileme işlemleri başladı ve Açık Öğretim Fakültesi sistemi üzerinden kayıt yenileme yapacak öğrenciler bir sürprizle karşılaştı. AÖF kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılacak? AÖF kayıt yenileme işlemlerindeki değişikler neler? İşte 2017 yılının AÖF kayıt yenilemeleri hakkındaki detaylar

AÖF kayıt yenilemede sistem değişti!

AÖF kayıt yenileme işlemleri başladı ve Açık Öğretim Fakültesi sistemi üzerinden kayıt yenileme yapacak öğrenciler bir sürprizle karşılaştı. AÖF kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılacak? AÖF kayıt yenileme işlemlerindeki değişikler neler? İşte 2017 yılının AÖF kayıt yenilemeleri hakkındaki detaylar

29 Eylül 2017 Cuma 13:24
AÖF kayıt yenilemede sistem değişti!
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AÖF ders seçimi ve para ödemeleri hakkında yeni sistem başlıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi kayıt yenileme sistemine ilişkin bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuru ile AÖF kayıt yenileme sisteminin değiştiği bildirildi. Kılavuza göre öğrenci 4 işlem üzerinden hareket edecek: Derslerini seç, ücretini öde, otomasyondan kaydını kontrol et, kitaplarını bürodan al. İşte, yeni dönemde gerçekleştirilecek AÖF kayıt yenileme işlemlerine dair detaylar…

AÖF KAYIT YENİLEMEDE NELER DEĞİŞTİ?

AÖF’de yeni sisteme göre bundan sonra ders seçimi yapılmadan banka ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını gerçekleştiremeyecekler. Yeni sisteme göre ders seçimi yapılmadan önce banka ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını gerçekleştiremeycekler. AÖF’ün yaptığı açıklamada uygulanacak yeni sistem şu şekilde; “Kayıt yenileme, Ders Seçimi (Ekle-Sil) işlemi ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecektir.”

aof-ikinci-universite-kayit-belgeler-tarih-acikogretim-fakultesi-anadolu-universitesi

AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETLERİ HANGİ BANKALARA YATIRILACAK?

Anadolu Üniversitesi tarafından yayınlanan bilgilere göre AÖF kayıt yenileme ücretleri Ziraat Bankası ATM’lerinden yatırılabilecek. AÖF kayıt yenileme ücretleri hakkında yapılan açıklama şu şekilde; 2017-2018 Öğretim Yılı Güz Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini, Ziraat Bankası ATM'lerinden, Mobil bankacılık veya İnternet bankacılığından gerçekleştirebilirler.

AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NE ZAMANA KADAR SÜRECEK?

AÖF kayıt yenileme işlemleri ve kayıt yenileme ücreti ödemeleri kayıt yenileme tarihinin son günü olan 06 Ekim 2017 tarihinde İnternet, ATM ve Mobil bankacılığından saat 23:30'a kadar ödeme yapılabilecektir.

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