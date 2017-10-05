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Antalya’daki öğrencilere NASA’dan canlı yayında eğitim

Antalya’da özel bir okulda düzenlenen ‘Astrobiyoloji‘ konulu konferansa katılan öğrencilere, Biyolojinin geçmişini NASA’ya taşıyan Türk Bilim İnsanı Astrobiyolog Dr.Betül Kacar e-konferans sistemiyle anlattı

Antalya’daki öğrencilere NASA’dan canlı yayında eğitim

Antalya’da özel bir okulda düzenlenen ‘Astrobiyoloji‘ konulu konferansa katılan öğrencilere, Biyolojinin geçmişini NASA’ya taşıyan Türk Bilim İnsanı Astrobiyolog Dr.Betül Kacar e-konferans sistemiyle anlattı

05 Ekim 2017 Perşembe 18:48
Antalya’daki öğrencilere NASA’dan canlı yayında eğitim
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ÖZEL Liderler İlkokulu ve Ortaokulu, öğrencilerine e-konferans sistemi yoluyla “Astrobiyoloji” konulu konferans verildi. İnternet üzerinden canlı olarak düzenlenen konferansa konuşmacı olarak, Biyolojinin geçmişini NASA’ya taşıyan Türk Bilim İnsanı Astrobiyolog Dr. Betül Kacar katıldı.

Konferansla ilgili bilgiler veren Kurucu Müdürü Sibel Yıldırım, "Yapılan bu çalışmayla öğrencilerimize bilim sevgisi kazandırmak, bilime olan ilgilerini artırarak farkındalık kazandırıp eğitimlerine katkıda bulunabilmeyi hedefledik. Günümüzde yaygın olan interneti ve akıllı tahtaları birleştirerek eğitimde ve aktif olarak bilim alanında nasıl değerlendirilebileceklerinin güzel bir örneğini sunduk. 3 Ekim 2017 tarihindeki bu çalışmayla Türkiye saatiyle 13.00, Amerika saatiyle 06.30’ da aynı anda birden fazla okul sisteme bağlı kaldı. Böyle bir çalışmanın içinde olmaktan büyük gurur ve mutluluk yaşadık" dedi.

Konferansta, tanıtım videolarınnın yanı sıra “Astrobiyoloji” ile ilgili sunum gerçekleştirildi. Devamında ise bütün okullar sırayla sesli ve yazılı olarak sorular sordular.
 

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Antalya’daki öğrencilere NASA’dan Canlı Yayında Eğitim
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