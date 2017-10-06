Antalya'da uçak okuluna THY desteği

ATÖLYEDE kullanılacak olan uçak, tırlarla okula getirildi.

Daha önce Aksu Uçak Bakım Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret ederek, öğrencilerin uçak isteğine karşılık ‘söz’ veren Dış İşleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bu sözünü yerine getirdi. Çavuşoğlun’un ziyaretinin 6 ay sonrası okula, Türk Hava Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından uçabilen, kal edilmiş, motorları çalışır durumda, öğrencilerin atölyede kullanabileceği bir uçak gönderildi.

Öğrencilerin sevinç gösterileri eşliğinde okula giren uçak sayesinde çocuklar eğitimlerini uygulamalı olarak yapabilecek.