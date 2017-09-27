Antalya Bilim Üniversitesi’nde yeni öğretim dönemi başladı

ANTALYA Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek “Sektörün tüm ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikle öğrenci yetiştiriyoruz” dedi.

Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde 2012 yılından bu yana yüzde yüz İngilizce eğitim veren Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek, “Yeni eğitim-öğretim dönemimiz başta öğrencilerimiz olmak üzere ülkemize ve üniversitemiz için hayırlı olmasını temenni ederim. Bizler yaşadığımız şehir Antalya’yı bir marka şehir haline getirmek istiyoruz. Bunun için de yaşadığı coğrafyayı iyi tanıyan ve sektörün ihtiyaçlarına cevap verebilen öğrenci yetiştirmeyi hedefliyoruz. Günümüz son nesil teknolojilerini öğrencilerimizle buluşturmak için canla başla çalışan akademisyenlerimiz ile Teknoloji Transfer Ofisi’miz arge ve inovasyon çalışmalarını sürdürüyor” dedi.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları açıldı

Bu yıl Turizm Fakültesi’nin altında Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümüne de yer veren Antalya Bilim Üniversitesi özellikle Antalya’da turizm sektöründe ihtiyaç olan nitelikli eleman açığını da doldurmayı hedefliyor. Önceki yıllarda Yeditepe Üniversitesi’nde Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanlığı’nı yapan Prof. Dr. Bike Kocaoğlu’nun önderliğinde kurulan Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü de bu yıl ilk öğrencileriyle eğitim öğretim dönemine başladı.