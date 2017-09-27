Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 22°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BİST
101218
ALTIN
147.541
DOLAR
3.5676
STERLİN
4.7883
EURO
4.1930
28 Eylül 2017 Perşembe - Günlük Burç Yorumu
28 Eylül Günlük Burç Yorumu
28 Eylül 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
28 Eylül 2017 Alanya -...
Günde bir avuç ceviz hafızayı güçlendiriyor
Cevizin inanılmaz faydası
banner468

Antalya Bilim Üniversitesi’nde yeni öğretim dönemi başladı

Antalya Bilim Üniversitesi’nde 2017-2018 yeni eğitim öğretim dönemi başladı

Antalya Bilim Üniversitesi’nde yeni öğretim dönemi başladı

Antalya Bilim Üniversitesi’nde 2017-2018 yeni eğitim öğretim dönemi başladı

27 Eylül 2017 Çarşamba 10:31
Antalya Bilim Üniversitesi’nde yeni öğretim dönemi başladı
banner404

ANTALYA Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek “Sektörün tüm ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikle öğrenci yetiştiriyoruz” dedi.

Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde 2012 yılından bu yana yüzde yüz İngilizce eğitim veren Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek, “Yeni eğitim-öğretim dönemimiz başta öğrencilerimiz olmak üzere ülkemize ve üniversitemiz için hayırlı olmasını temenni ederim. Bizler yaşadığımız şehir Antalya’yı bir marka şehir haline getirmek istiyoruz. Bunun için de yaşadığı coğrafyayı iyi tanıyan ve sektörün ihtiyaçlarına cevap verebilen öğrenci yetiştirmeyi hedefliyoruz. Günümüz son nesil teknolojilerini öğrencilerimizle buluşturmak için canla başla çalışan akademisyenlerimiz ile Teknoloji Transfer Ofisi’miz arge ve inovasyon çalışmalarını sürdürüyor” dedi.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları açıldı

Bu yıl Turizm Fakültesi’nin altında Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümüne de yer veren Antalya Bilim Üniversitesi özellikle Antalya’da turizm sektöründe ihtiyaç olan nitelikli eleman açığını da doldurmayı hedefliyor. Önceki yıllarda Yeditepe Üniversitesi’nde Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanlığı’nı yapan Prof. Dr. Bike Kocaoğlu’nun önderliğinde kurulan Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü de bu yıl ilk öğrencileriyle eğitim öğretim dönemine başladı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Antalya Bilim Üniversitesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akdeniz Üniversitesi’ne YÖK Üstün başarı ödülü
Akdeniz Üniversitesi’ne YÖK Üstün başarı ödülü
TEOG'un yerine gelecek sistem belli oldu: Merkezi sınav yok, yetenek var
TEOG'un yerine gelecek sistem belli oldu: Merkezi sınav yok, yetenek var
ALES sonuçları 5 yıl süreyle geçerli olacak
ALES sonuçları 5 yıl süreyle geçerli olacak

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim