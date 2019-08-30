Antalya Bilim Söyleşileri'nde eğitim sistemi ele alındı

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı, Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde Antalya Bilim Söyleşileri'ne devam ediyor. Bilimsel, kültürel ve eğitsel konular üzerine gerçekleşen katılımcıların büyük beğenisini topluyor. Antalya Bilim Söyleşilerinin bu haftaki konuğu Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Memduh Sami Taner oldu. Söyleşide bireyin eğitim serüveninde ailenin ne tür katkıları yapabileceği, mutlu öğrenme metotlarıyla bireyin okul sistemiyle, derslerle ve öğrenme faaliyetleriyle nasıl sorunsuz buluşturulabileceği anlatıldı.

GENÇLERİMİZ DÜNYA VATANDAŞI OLARAK YETİŞTİRİLMELİ

Eğitimin yaşam boyu süren bir yolculuk olduğu ifade eden Doç. Dr Memduh Sami Taner, şunları söyledi: "Çocuk ve gençlerin sorgulayan, yorumlayan ve irdeleyen bir eleştirel düşünce yaklaşımıyla yetiştirilmesi gerekmektedir. Bireyin gözlem becerisini öne çıkaran astronomi etkinlikleri bilim eğitiminde oldukça önemlidir. Bu yüzyılın ilk yirmi yılı geride kalırken çocuk ve gençlerin nitelikli bir şekilde ve bir dünya vatandaşı olarak eğitilmesi gerekmektedir."

KÖY ENSTİTÜLERİ DÜNYA'YA ÖRNEKTİ

Türkiye'ye 1924 ve 1945 yıllarında gelen ünlü eğitim bilimci John Dewey'in eğitim sistemimize ilişkin raporuna değinen Taner, “Dewey, 1945'te ülkemize geldiğinde köy enstitülerine gider ve çok etkilenir. Amerika'ya döndüğünde basına 'Benim düşlediğim okullar Türkiye'de Köy Enstitüsü olarak kurulmuştur. Tüm Dünyanın bu okulları görüp eğitim sistemini, Türklerin kurduğu bu okulları göz önünde bulundurarak yeniden yapılandırması isabet olacaktır' demeci vermiştir. Dewey'in bu demecine bakarak o dönemde köy enstitülerimizin ne kadar önemli bir işe imza attığını açık bir şekilde görebiliriz" diye konuştu.