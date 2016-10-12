Anneler kursta çocuklar kreşte

'YETER Kİ TALEP OLSUN'
ASMEK'te olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten kursiyerler, ücretsiz olarak verilen bu kurslardan son derece memnun olduklarını belirterek, hem boş zamanlarını değerlendirdiklerini, hem de yeni meslek edinme konusunda önemli bilgiler aldıklarını söylediler. "Aldığımız sertifika ile de daha kolay iş buluyoruz" diyen kursiyerler, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’e de teşekkür ettiler. Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney, vatandaşların farklı meslek dallarını daha yakından tanıması ya da mesleğini daha da geliştirmesi açısından önemli katkı sağlayan ASMEK kurslarının kısa sürede Alanya’da da büyük ilgi görmesinden memnun olduklarını belirterek "Vatandaşlarımızın istediği her türlü kursu açabiliyoruz. Yeter ki bir sınıf oluşturabilecek sayıya ulaşılsın. Bu kurslar tamamen ücretsiz olarak veriliyor. Önümüzdeki süreçte hem kurs sayısını, hem de kursiyer sayısını daha da arttırmak için çalışıyoruz" dedi.
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