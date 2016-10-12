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Anneler kursta çocuklar kreşte

Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney, Alanya ASMEK’te süren kursları yerinde inceledi

Anneler kursta çocuklar kreşte

Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney, Alanya ASMEK’te süren kursları yerinde inceledi

12 Ekim 2016 Çarşamba 23:31
Anneler kursta çocuklar kreşte
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GEÇTİĞİMİZ yıl Alanya’da faaliyetlerine başlayan Antalya Meslek Edindirme Kursları'nda (ASMEK) vatandaşların talepleri doğrultusunda 45 ayrı kurs açıldı. Bu kurslarda bin 22 kişi eğitim öğretim gördü ve sertifika aldı. Ayrıca yaz dönemlerinde ise 7-14 yaş arası çocuklara yabancı dil, gitar ve satranç kursları verildi. ASMEK Alanya 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında ise ilk etapta, mesleki, el sanatları ile sosyal ve kültürel alanda 26 kurs açtı. Aşçı yamağı, pastacılık, cilt bakımı, kuaförlük, temel makyaj, temel muhasebe, yabancı diller, hasta kabul işlemleri, bilgisayar, ahşap, çini, ahşap rölyef, elbise dikimi, yağlı boyama ve ipek kozası alanlarında başlatılan kurslara başta bayanlar olmak üzere Alanyalılar büyük ilgi gösteriyor.
'YETER Kİ TALEP OLSUN'
ASMEK'te olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten kursiyerler, ücretsiz olarak verilen bu kurslardan son derece memnun olduklarını belirterek, hem boş zamanlarını değerlendirdiklerini, hem de yeni meslek edinme konusunda önemli bilgiler aldıklarını söylediler. "Aldığımız sertifika ile de daha kolay iş buluyoruz" diyen kursiyerler, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’e de teşekkür ettiler. Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney, vatandaşların farklı meslek dallarını daha yakından tanıması ya da mesleğini daha da geliştirmesi açısından önemli katkı sağlayan ASMEK kurslarının kısa sürede Alanya’da da büyük ilgi görmesinden memnun olduklarını belirterek "Vatandaşlarımızın istediği her türlü kursu açabiliyoruz. Yeter ki bir sınıf oluşturabilecek sayıya ulaşılsın. Bu kurslar tamamen ücretsiz olarak veriliyor. Önümüzdeki süreçte hem kurs sayısını, hem de kursiyer sayısını daha da arttırmak için çalışıyoruz" dedi.
 
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Anahtar Kelimeler:
Hüseyin GüneyAntalya Büyükşehir BelediyesiAlanya Koordinatörü
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