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Anadolu Üniversitesi kayıtlarında "e-Devlet" dönemi

Üniversitenin örgün eğitim hizmeti veren fakülte ve yüksekokullarına YKS ile yerleştirilen öğrencilere e-Devlet Kapısı üzerinden kayıt yapma imkanı sağlandı. Yarın başlayacak E-Kayıt işlemleri 21 Ağustos'ta sona erecek

EĞİTİM 15.08.2019, 16:56 Enes Subaşı
Anadolu Üniversitesi kayıtlarında "e-Devlet" dönemi
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ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan  Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile Anadolu Üniversitesine (AÜ) bağlı örgün  eğitim hizmeti veren fakülte ve yüksekokullara yerleştirilen öğrencilerin  kayıtları 16-21 Ağustos tarihlerinde e-Devlet Kapısı üzerinden alınacak.    Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, elektronik kayıt (E-Kayıt)  yaptırmak isteyen öğrenciler "https://www.turkiye.gov.tr/" adresinden sırasıyla  "e-hizmetler/Eğitim/Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı" başlığı altında bulunan  "Üniversite E-Kayıt" seçeneği aracılığıyla işlemini gerçekleştirebilecek.
 E-Kayıt yapan öğrencilerin üniversiteye başvurarak tekrar kayıt  yaptırmalarına gerek kalmayacak. Öğrenciler, E-Kayıt işleminin ardından akademik  takvimde belirtilen tarihlerde ders kayıtlarını yaptırarak eğitim öğretime  başlayabilecek.  Elektronik kayda, özel yetenek sınavıyla öğrenci kabul eden programlar  ile AÜ tarafından elektronik kaydı uygun görülmeyen programlar (çift diploma ve  uzaktan öğretim yapılan programlar) dahil edilmeyecek.
 
Sağlık raporu talep edilen örgün programlara E-Kayıt yaptıran  öğrenciler, ders kaydına geldiklerinde sağlık raporlarını ilgili birime teslim  edecek. Bu noktada sağlık raporları talep edilen koşulları sağlamayan öğrenciler  ÖSYM'ye müracaat etmek durumunda kalacak.
 
E-Kayıt yaptıramayanların durumu
 
Elektronik kaydı tercih etmeyen veya zorunlu nedenlerle elektronik  kaydı yapılamayan öğrenciler ise Anadolu Üniversitesine gelerek kayıt  yaptırabilecek. E-Kayıt yaptıramayan öğrencilerin kesin kayıtları 19-23 Ağustos'ta  Yunus Emre Kampüsü'nde ilgili fakülte veya yüksekokullardaki kayıt bürolarında  mesai saatleri içinde alınacak.  Kesin kayıtlar ile ilgili detaylı bilgilere üniversitenin web  sayfasındaki duyurular bölümünde yer alan "2019-2020 Öğretim Yılı Yeni Kayıt  Duyurusu" başlığından ulaşılabiliyor.
 

#Anadolu Üniversitesi
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