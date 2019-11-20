ALTSO'da eğitim sürecek

ALANYA Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Akademi’nin kişisel gelişim seminerleri 23 Kasım Cumartesi günü Öğr. Üyesi Dr. A. Sibel Demirtaş’ın konuşmacı olarak katılacağı ‘Dünya yıkılsa da ayakta kalabilmek: Bilişsel esneklik’ eğitimi ile devam edecek. Saat 10.00’da ALTSO Konferans Salonu’nda başlayacak seminere katılım ücretsiz olacak, katılımcılara ise katılım belgesi verilecek.