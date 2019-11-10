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ALTSO Akademi hızlı başladı

Gerçekleştirdiği eğitim seminerleri ile Türkiye’deki çok sayıda kuruluşa örnek olan Alanya Ticaret ve Sanayi Odası 2019 Yılı Kişisel Eğitim Seminerlerinin 2. Dönemine hızlı bir giriş yaptı

EĞİTİM 10.11.2019, 10:04 10.11.2019, 10:09
ALTSO Akademi hızlı başladı
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ALTSO Akademi çatısı altındaki eğitim seminerleri dizisi “‘İş Dünyasında Kuşaklar Arası İletişim (X,Y,Z)’ semineri” ile başladı. Prof Dr Uğur Batı’nın konuşmacı olarak katıldığı seminerde konuşan ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, eğitim faaliyetleri konusunda gerçekleştirdikleri 30 bine yakın sertifika programına dikkat çekti.

'30 BİNE YAKIN SERTİFİKA VERDİK, HEDEFİMİZ 50 BİN SERTİFİKA

ALTSO Akademi’nin 2019 Yılı 2. Dönem Kişisel Gelişim Seminerleri, Prof. Dr. Uğur Batı’nın konuşmacı olarak katıldığı ‘İş Dünyasında Kuşaklar Arası İletişim (X,Y,Z)’ semineriyle başladı. Seminerde konuşan ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, “Eğitim çalışmalarına büyük önem veriyoruz. ALTSO Akademi çatısı altında 30 bine yakın sertifika verdik, hedefimiz 50 bin sertifika” dedi. Alanya Ticaret ve Sanayi Odası’nın (ALTSO), eğitim çalışmaları arasında yer alan kişisel gelişim seminerlerinin 2019 Yılı 2. Dönemi, ALTSO Konferans Salonu’nda ‘İş Dünyasında Kuşaklar Arası İletişim (X,Y,Z)’ semineriyle başladı. Seminere, ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, Küresel Gazeteciler Konseyi Kurucu Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, ALTSO Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Burcu Haboğlu Baba, ALTSO Başkan Yardımcısı Fatma Taşpınar, ALTSO Eğitim Danışmanı Gökçen Nazifoğlu, ALTSO Üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

'2019 YILI 2. DÖNEMİ İÇİN 7 SEMİNER PLANLADIK'

Seminerin açılış konuşmasını gerçekleştiren ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, ALTSO Akademi 2019 Yılı 2. Dönemi için toplamda 7 seminer planlandığını söyledi. ALTSO Yönetimi olarak eğitim çalışmalarına büyük önem verdiklerini aktaran Başkan Şahin, “Gerek kişisel gelişim seminerleri, gerekse mesleki eğitimlere verdiğimiz desteklerle ülkemizin önde gelen odalarından biriyiz. Ülkelerin gelişmesinde ve kalkınmasında temel unsur olan sanayi ve ticaretin gelişimi içinde bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarına sahip kalifiye insan gücünün yetiştirilmesi gerektiğine olan inancımızla, eğitim konusunu faaliyetlerimiz arasında çok ayrı bir noktada konumlandırıyoruz. Bu düşüncelerle de göreve geldikten kısa bir süre sonra çalışmalarımıza yeni bir boyut kazandırmak için ‘ALTSO Akademi’yi kurduk” dedi.

'30 BİNE YAKIN SERTİFİKA VERDİK'

Başkan Şahin, göreve geldikleri 18 Haziran 2013 tarihinden bugüne ALTSO Akademi çatısı altında 30 bine yakın sertifika verdiklerine dikkat çekerek, “Görev süremiz doluncaya kadar da 50 bin katılımcıya ulaşmayı hedefliyoruz. Tüm yurtta yoğun ilgi gören girişimcilik kurslarında da örnek olacak bir çalışmayla bu yıl içerisinde tam 390 kişiye eğitim vereceğiz. Bu çalışmadaki amacımızda bölgemizdeki girişimci sayısını arttırmak dolasıyla ekonomiye değer katmak olacak” diye konuştu. Başkan Şahin ayrıca, ALTSO’nun eğitim çalışmaları hakkında katılımcılara detaylı bilgiler aktararak, ALTSO Turizm Meslek Yüksekokulu, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi’ne yapılan destekler, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’yle yürütülen işbirliği çalışmaları konularına da değindi. Başkan Şahin, konuşmasının ardından Prof. Dr. Uğur Batı’ya, Alanya’ya özgü ürünler de hediye etti.

'DÜNYA ÇOK HIZLI DEĞİŞİYOR'

Başkan Şahin’in konuşmasının ardından, Prof. Dr. Uğur Batı, günümüzde dünyanın artık çok hızlı bir şekilde değiştiğine dikkat çekerek, “Dünyamız artık çok hızlı değişiyor. Teknolojinin etkisiyle değişim çok hızlı. İnsan ise bu hızla başa çıkamıyor” dedi. İzafiyet teorisinden de bahseden Prof. Dr. Batı, insanların verdiği kararlarla ‘cani’ ya da ‘kahraman’ olabileceğini de çeşitli örneklerle açıkladı. Prof. Dr. Uğur Batı ayrıca, X, Y ve Z kuşaklarının iş dünyasında iletişimini örneklerle ayrıntılı bir şekilde katılımcılarla paylaştı. ALTSO Akademi’nin 2019 Yılı 2. Dönem Kişisel gelişim seminerleri Dr. M. Naci Çuhacı’nın konuşmacı olarak katılacağı ‘İş Hayatında Görgü, Etik ve Nezaket Kuralları Eğitimi’ semineriyle devam edecek.

#ALTSO Akademi #2019 Yılı Kişisel Eğitim Seminerleri #ALANYA Ticaret ve Sanayi Odası #türkiye
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