ALKÜ’den bir proje daha

ŞİMDİ de TÜBİTAK 1003 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programının “Havacılık ve Uzay Sektörüne Yönelik Yenilikçi İmalat Teknolojilerinin Geliştirilmesi” çağrısı kapsamında Sabancı Üniversitesi, ALKÜ ve KordSA firmasının ortaklaşa hazırladıkları “Atmosferik plazma aktivasyon yönteminin sıralı nozüllü ve robotikleştirilmiş olarak büyük ölçekli termoset ve termoplastik kompozit yapıştırma sistemlerine uygulanması ve optimizasyonu” başlıklı proje TÜBİTAK tarafından kabul edildi. Bütçesi yaklaşık 3.2 milyon TL olan proje, bir ana ve iki alt projeden oluşuyor. Sabancı Üniversitesi’nden Dr. Serra Topal’ın yürütücülüğünü ve ALKÜ Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Öğretim Üyesi Dr. Bertan Beylergil’in de alt proje yürütücülüğünü yapacağı proje ile özellikle havacılık ve uzay sanayinde yaygın olarak kullanılan mekanik yüzey hazırlama işlemlerinin yerine, performansı daha yüksek, yenilikçi, hızlı, maliyeti düşük, çevre dostu, işçi sağlığı açısından daha güvenli olan atmosferik plazma teknolojisinin endüstriyel boyutlarda (sıralı nozüllü ve robotikleştirilmiş olarak) kompozit yapıştırma bağlantıları için geliştirilmesi amaçlanıyor. Süresi üç yıl olan proje ile Sabancı Üniversitesi’nden dört doktora öğrencisine ve ALKÜ’den de bir yüksek lisans öğrencisine burs sağlanacak. (Haber Merkezi)