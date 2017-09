ALKÜ'nün Avrupa yolcuları

ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nin yürütmekte olduğu Avrupa Birliği Erasmus Plus kapsamındaki “Digital Story Telling, Empowerment Through Cultural Integration” adlı uluslararası projede son aşamaya gelindi. Finlandiya, Danimarka, İzlanda, Litvanya, İtalya, Slovenya ve Türkiye’nin ortaklığında yürütülen proje kapsamında 23-26 Ekim tarihleri arasında Litvanya’nın Vilnius şehrinde yapılacak olan toplantıya ALKÜ Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Armağan Kaya ve ALKÜ Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Tuğba Aktar katılıyor. Projeye ilişkin verilen bilgide "Proje, günlük hayatımızda sıklıkla karşılaştığımız dijital hikâye hazırlama üzerine yürütülmektedir. Özellikle sosyal medyada ve televizyonlarda fark etmeden izlenilen birçok dijital hikâye bulunmaktadır. Proje sayesinde sosyal medya hesapları üzerinden dijital hikâyelerin nasıl hazırlanacağı katılımcılarca incelenmiştir. Proje kapsamında düzenlenen atölye çalışmaları ile dijital hikâye hazırlama eğitimi verilmiştir. Slovenya’ya gidecek olan ekip benzer bir atölye çalışmasına katılacaklardır. Ayrıca her bir ülke kendi ülkelerinde hazırladıkları dijital hikâyeleri paylaşma fırsatı bulacak. Projede, Finlandiya göçmenler ve zihinsel engelli vatandaşlar, Litvanya zihinsel engelli vatandaşlar, İtalya zihinsel engelli vatandaşlar, Slovenya azınlıklar, İzlanda göçmenler ve Türkiye Avrupalı göçmenler üzerine hazırladıkları dijital hikâyeleri sunacaklardır" dendi.

'BU PROJEYE BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ'

Proje yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Mehmet Özer Demir ise şöyle konuştu: "Dijital hikâyeler herkesin sesini duyurmasına bir araç olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle internet teknolojilerindeki gelişmeler sayesinde bir bireyin kamuoyuna sesini duyurması, duygu ve düşüncelerini aktarması, toplum içinde kamuoyu oluşturulması için düşük maliyetli bir yöntemdir. Sosyal konularda ve eğitim alanında kullanımının yanında ticari amaç ile kullanımı da mümkündür ve son derece yaygındır” dedi. Geçen yıl imzaların atıldığı, çalışmalarda ileri bir seviyeye gelindiğini ve projeye ALKÜ olarak büyük önem verdiklerini ifade eden ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, proje kapsamında Litvanya’daki toplantıda Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'ni temsil edecek akademisyenlere başarılar diledi.