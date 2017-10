ALKÜ dev konferansa ev sahibi

Yasin ARAZ

TÜRKİYE'NİN yükselen değerlerinden biri olan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) bu kez de Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamalar (ASYU) 2017 Konferansı’na ev sahipliği yapıyor. 5-7 Ekim tarihleri arasında Asia Beach Resort Hotel’de İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi ile birlikte gerçekleştirilen konferans, açılış programı ile başladı. Konferansın açılış programına ev sahibi ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı’nın yanısıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Güneş ile Prof. Dr. Leyla Harputlu, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Akbaş, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Erdal Tamrak, ASYU Genel Başkanı Prof. Dr. Tülay Yıldırım, ASYU 2017 Konferans Eş Başkanları Yrd. Doç. Dr. Yılmaz Kemal Yüce ile Yrd. Doç. Dr. Yalçın İşler, ALKÜ Mühendislik Fakültesi Bölüm Başkanları ile Daire Başkanları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

'DOLU DOLU BİR KONFERANS OLACAK'

ASYU 2017’nin açılış konuşmasını gerçekleştiren ASYU Genel Başkanı Prof. Dr. Tülay Yıldırım 2003 yılından bu yana ASYU’nun düzenlendiğini belirterek oluşabilen her türlü aksiliklere rağmen her geçen yıl artan heves ve istekle ulusal ve uluslararası platformlarda konferanslar düzenlediklerini ifade etti. Konferansın gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Yıldırım, “Bu vesileyle bizlere katkıda bulunan ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı’na ve ALKÜ Mühendislik Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Hasan Güneş hocamıza öncelikle teşekkürlerimi sunuyorum. Biz butik bir konferans düzenliyoruz. Bizim ortamlarımız çok arkadaşça olur ve ilgili konularınızdaki sorularınızı ilgili kişilere daha kolay sorabilme şansına sahip olursunuz. O yüzden bu üç gün sizler için çok verimli olacaktır" dedi.

'VERİMLİ BİR KONFERANS OLACAĞINA İNANIYORUM'

Ardından konuşan ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti. Rektör Pınarbaşı konuşmasına şöyle devam etti: "Konferansın konularına baktığımda Akıllı Kontrol Sistemleri, Akıllı Savunma ve Güvenlik Sistemleri, Akıllı Sensörler ve Malzemeler, Biyomedikal Mühendisliğinde Akıllı Uygulamalar, Genetik Algolitma, İnsan ve Bilgisayar Etkileşimi, Yapay Zekâ gibi çok önemli ve güncel konularda bildiriler olduğunu görüyorum. Çeşitli Yerli ve yabancı üniversitelerden katılımcılar ile inşallah güzel ve verimli bir konferans olacağını düşünüyorum.”

'AKILLI TEKNOLOJİLER HER ALANDA VAR'

Artık insan hayatının her alanında akıllı teknolojilerin yer aldığını ifade eden Rektör Pınarbaşı, “Dünya hızla bu tip çalışmalara önem verirken, bizlerin de bu konulara daha fazla eğilerek özellikle teknoloji alanında daha çok çalışmamız gerekiyor. Teknolojik olarak dışa bağımlılıktan kurtulup kendi bilişim sistemlerimizi kurmamız gerekiyor ki son yıllarda bu konuda önemli çalışmalara özellikle milli savunma sistemlerimiz ile önemli çalışmalara imza atıyoruz" dedi.

'ULUSLARARASI ŞEHRE ULUSLARARASI BİR ÜNİVERSİTE'

Devamında henüz iki yıllık yeni bir üniversite olmasına karşın ALKÜ’nün uluslararası bir üniversite hedefinde yol aldığının altını çizen Rektör Pınarbaşı, “Uluslararası bir şehir olan Alanya’ya uluslararası bir üniversite yakışır" diyerek konuşmasına son verdi. Disiplinler arası bir konu olan akıllı sistemler alanında çalışan araştırmacıları bir araya getirmeyi ve aralarında etkin bir iletişim platformu oluşturmayı hedefleyen ASYU Konferansı, 34 yerli üniversite ve Amerika Birleşik Devletleri’nden Drexel Üniversitesi ile Makedonya'dan Uluslararası Vizyon Üniversitelerinden gelen toplamda 100 katılımcı ile gerçekleştiriliyor. ALKÜ Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Bölümü’nün konferansın düzenlenmesine katkıda bulunduğu ASYU 2017’de 66 kabul edilen bildiri yer alıyor. Üç gün sürecek konferansta Yapay Sinir Ağları, Bulanık Mantık, Karma Akıllı Sistemler, Bilgi Tabanlı Sistemler, Evrimsel Hesaplama, Uzman Sistemler, Evrimsel Algoritmalar, Makine Öğrenmesi, Örüntü Tanıma, Akıllı Elektronik Sistemler gibi yöntemler ve bu yöntemlerin uygulamalardaki alanları konularında konferanslar düzenlenecek.