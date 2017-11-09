ALKÜ'den 'Bağımlılık' eğitimi

ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Tıp Fakültesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’yle ele ele vererek “Bağımlılık” konularında öğrencilerin korunması amacıyla ortaöğretim rehber öğretmenlerini bilgilendirdi. İlki İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu’nda rehber öğretmenler ile başlayan seminer dizisi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün belirleyeceği okullarda öğrenci ve velilerinin katılımlarıyla devam edecek. ALKÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Erkan Maytalman öğrencilere, teknoloji, kumar, madde bağımlılığı ve özellikle de yeni nesil madde bağımlılığın zararları hakkında bilgiler verecek.

‘BAĞIMLI OLMAYIN, ÖZGÜR OLUN’

Rehber öğretmenlerin katıldığı ilk seminerde Yrd. Doç. Dr. Erkan Maytalman, “Bağımlılık, bir nesneye ya da varlığa duyulan önlenemez istek veya bir başka iradenin hakimiyeti altına girme durumu olarak tanımlanır. Önceki yıllarda daha çok madde alışkanlığını belirten bağımlılık, günümüzde teknolojinin her alanda hayatımıza girmesiyle geniş bir çerçeve kazanmıştır. Ülkemizde madde bağımlılığı 12-13 yaşlardan itibaren görülmektedir. Teknoloji bağımlılığı ise çoğunlukla gençler olmak üzere daha küçük yaşlardaki çocukları da sıklıkla etkilemektedir” şeklinde konuştu.

SENTETİK MADDELER ÖLÜMCÜL

Sentetik maddelere ulaşmanın kolay olmasından dolayı ciddi önlemlerin alınması gerektiğine dikkat çeken Maytalman, “Bir kaç yıl öncesine kadar bağımlılığa neden olan maddelere ulaşmak zor iken, son yıllarda sentetik maddelerin piyasaya girmesiyle oldukça ucuz ve kolay şekilde elde edilebilir olmuştur. İnternetin de pazarlama alanına girmesi sorunun büyümesini sağlamış ve daha ciddi önlemler alınmasını gerektirmiştir. Genellikle merak ve tavsiye üzerine başlanılan bu maddelerin oldukça ciddi ve ölümle sonuçlanan etkileri görülmektedir. Haftada bir kaç defa televizyon ve gazetelerde maddelerin etkilediği insanların kullanıma bağlı kötü sonuçlarını yansıtan görüntüleri ile karşılaşılmaktadır.

ANİ DAVRANIŞ DEĞİŞİKLİKLERİNE DİKKAT

Çocuklarınızın ani davranış değişikliklerini dikkate alınız. Çocuklara hayır demeyi öğretmek gerekiyor. Böyle bir durumla karşılaşılması halinde durumu kabullenmek ve profesyonel destek almak için harekete geçmek gereklidir. Bağımlılıktan kurtulmak için sürecin yürütülmesine aile, okul ve çevre uyumlu bir şekilde katılmalıdır. Bağımlılık ciddi bir hastalıktır ve beyinde başlattığı nörokimyasal ve nörofizyolojik değişiklikler tüm vücudu dolayısıyla kişinin çevresini olumsuz etkilemektedir. Tedavisi, kişilerin bağımlılığı bir hastalık olarak kabul etmesiyle başlar ve çeşitli uygulamaları içeren protokollerle devam eder. En iyi tedavi, koruyucu olarak yapılan bilgilendirme ve eğitimlerdir. Yeni nesil sentetik maddeler ölümcül sonuçlar doğuruyor. Bu sentetik maddeler kullanılmaya başlandığı andan itibaren beyin ve vücut işlevini ciddi oranda etkiliyor" diye konuştu.

