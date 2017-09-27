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ALES sonuçları 5 yıl süreyle geçerli olacak

Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) tarafından yapılan yönetmelik değişikliğiyle ALES sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak

ALES sonuçları 5 yıl süreyle geçerli olacak

Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) tarafından yapılan yönetmelik değişikliğiyle ALES sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak

27 Eylül 2017 Çarşamba 08:55
ALES sonuçları 5 yıl süreyle geçerli olacak
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YÜKSEKÖĞRETİM Kurulunun (YÖK), "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, yapıldığı tarihten itibaren 3 yıl geçerli olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı'nın (ALES) sonuçları, söz konusu yönetmelik değişikliğiyle, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.

Ayrıca, yönetmeliğe eklenen geçici madde ile daha önce yapılan ALES sonuçları da açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli sayılacak.

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