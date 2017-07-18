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Alanya'nın TEOG puanı yükseldi

Öğrencilerin doğru tercih yapabilmelerinin çok önemli olduğunu belirten Alanya Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, üçüncü kez tercih kılavuzu hazırlayarak dağıttı

Alanya'nın TEOG puanı yükseldi

Öğrencilerin doğru tercih yapabilmelerinin çok önemli olduğunu belirten Alanya Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, üçüncü kez tercih kılavuzu hazırlayarak dağıttı

18 Temmuz 2017 Salı 00:20
Alanya'nın TEOG puanı yükseldi
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Erkan UYSAL

ALANYA Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) Sınavı sonuçlarını 62,36'dan 71,55'e yükselttiklerini açıkladı. Müdürlük binasında açıklamalarda bulunan Müdür Er şunları söyledi: "TEOG sonuçları açıklandı. Daha önce tahmin ettiğimiz gibi sonuçlar bizi yanıltmadı. Resmi rakamlara göre 62,36 olan TEOG sonuçlarını 71,55'e yükselttik. Bu da ilçemizin eğitimsel olarak elde ettiği başarıyı gösteriyor. Biz özellikle her sene eğitim öğretim başlamadan Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu önderliğinde çalışma ekipleri oluşturup, hedeflerimizi belirleyip, bu yönde çalışmalarımızı gerçekleştirip başarı elde etmeyi kendimize rehber edindik. Bu çalışmaların karşılığını gördük. Çocuklarımızın almış olduğu puanları, elde ettikleri başarıları, doğru tercihler gerçekleştirip istemiş oldukları okullara yönlendirmek şu anki asli görevimiz.
'TERCİH SÜRESİNCE HİZMETTEYİZ'
Özellikle tercih sürecinin bireyin hayatında almış olduğu ya da vereceği en önemli karar olduğuna inanıyoruz. Bu anlamda Alanya Milli Eğitim Müdürlüğü olarak öğrencilerin doğru tercih yapabilmeleri, velilere doğru rehberlik yapabilmek için ilçemizde tüm okullarımızda, Alanya Rehberlik Araştırma Merkezi'nde tercih ofisleri oluşturduk. Tercih süreci 14 Temmuz'da başlıyor, 24 Temmuz'da sona eriyor. Bu süreç içerisinde öğrenciler okullarına gidip müdür, rehber öğretmenleri ve aileleriyle konuşup bütün merak ettikleri konuları konuşup, sorularının cevaplarını alıp doğru tercihi yapabilecek. Bu tedbirler Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından tüm orta okullarda alınmış durumda. Ayrıca ek olarak Alanya Rehberlik Araştırma Merkezi de tercih süresi boyunca öğrencilere hizmet verecek.
'ÖĞRENCİLERİMİZ EN İYİSİNİ HAK EDİYOR'
Doğru tercihin öğrencilerin geleceği için önem arz ettiğini ve onlar için verilebilecek en önemli karar olduğunun altını çiziyorum. Elde ettikleri başarıyı doğru tercihle taçlandırmak hepimizin görev ve sorumluluğu. Bu noktada rehber öğretmenleri, okul yöneticilerini ve bizlerin vermiş olduğu tavsiyeleri de önemsemeleri gerekiyor. Bununla ilgili tercih süreci başlamadan önce okullarımız kapandığında öğrencilere bir tercih kılavuzu verdik. Bunu da lise tanıtım rehberi olarak adlandırdık. Bunun üçüncüsünü gerçekleştiriyoruz. Veliler, öğretmenler, öğrencilerden gelen talepleri de ekleyip her sene modernize ettik. Kitapçığımızın içerisinde ilçemizde bulunan tüm liselerin taban ve tavan puanları, liselerin avantajlı yanları, yurdunun olup olmadığı, kontenjanları, resmi telefon numalaralarından web adreslerine kadar merak edilen tüm soru ve cevaplar var. Bu kitapçıktan tüm öğrencilere ve kamu kurum kuruluşlarına dağıtılmak üzere yeterli miktarda dağıttık. Bu süre içerisinde öğrenciler düşünmüş oldukları okullarla ilgili belgeleri buradan elde ettiler.
'ANTALYA'DA DEĞER OLUŞTURDULAR'
Her ne kadar bu bilgi ve belgeleri elde etmiş olsalar da 14 Temmuz'dan 24 Temmuz'a kadar tercih yapabilecekler. Burada 25 tercih hakları var. Bu 25 tercihin sıralamasını hayata geçirirken puandan daha ziyade yüzdelik dilimlerini göz önünde bulundurarak tercih yapmalarının doğru olacağı kanaatindeyim. Kitapçığın içerisinde okul türleri var. Öğrencilerime teşekkür ediyorum. Çünkü özellikle TEOG süresince ve daha önce ilk okul ayağından TEOG Sınavı'nın başladığı sürece kadar gerçekten ciddi çalışmalar yaptılar. Bu başarılı sonuçları elde edip ilçemizi Antalya'da bir değer haline getirdiler. Şimdiden TEOG puanıyla liselere yerleşecek olan öğrencilere yeni okullarında başarılar diliyorum."

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Son Güncelleme: 18.07.2017 00:23
Anahtar Kelimeler:
Alanya Milli Eğitim MüdürüHüseyin ErüçüncüTEOG
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