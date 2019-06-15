Alanya'da YKS heyecanı! Maraton bugün başlıyor

2,5 milyonun üzerinde adayın katılmasının beklendiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) bugün ve yarın gerçekleştirilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı’nca düzenlenen ve ilki geçen sene uygulanan YKS, üç oturumdan oluşacak.

ALANYA’DA DA BİNLERCE ÖĞRENCİ SINAVA HAZIR

15 Haziran’da yapılacak TYT’ye (Temel Yeterlilik Testi) Alanya’dan 10 bin 225 aday girecek, sınav 36 binada gerçekleştirilecek. 16 Haziran’da yapılacak olan AYT’ye (Alan Yeterlilik Testi) ise Alanya’da 8 bin 454 aday girecek, sınav 30 ayrı binada gerçekleştirilecek. Yabancı Dil Testi ise aynı gün (pazar) öğleden sonra 15.45’te yapılacak. Alanya’da bu sınava 749 adayın girmesi bekleniyor. Sınav 4 binada gerçekleştirilecek.

REKTÖR PINARBAŞI’DAN MESAJ

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, sınava girecek olan öğrencilere hatırlatmada bulunarak, “Bina girişleri sınava başlamadan 15 dakika önce kapanacak, bu yüzden değerli öğrencilerimizin en az 45 dakika önce sınav binasına ulaşmış olmaları ve yanlarından geçerli kimliklerini ve sınav giriş çıktılarını getirmeleri önem arz etmektedir. Bütün öğrencilerimize başarılar dileriz” dedi.

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ’NDEN YKS UYARISI

Alanya’nın önde gelen eğitim kurumlarından olan Bahçeşehir Koleji, hazırladıkları afiş ile özellikle sürücüleri ve halkı sınav yapılacak binaların çevresinde gürültü yapmamaları konusunda uyardı. “Lütfen Sessizlik!” başlığıyla yayınlanan uyarıda, “15-16 Haziran Cumartesi ve Pazar Günü 09.30-13.15 saatleri arasında aşağıda belirtilen okullarda YKS yapılacaktır. Bu okulların çevresinde lütfen sessiz olalım” ifadelerine yer verildi.

İŞTE SINAVIN YAPILACAĞI OKULLAR

Alanya’da YKS’nin gerçekleştirileceği okulların isimleri ise şöyle: Alanya Lisesi, Hasan Çolak Anadolu Lisesi, Alanya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi A-Blok, Alanya Nezihe Soydan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Nimet Alaettinoğlu Anadolu Lisesi, Atatürk Ortaokulu A-Blok, Hayate Hanım İlk ve Ortaokulu, Sugözü Cemal Coşkun Ortaokulu, Hidayet Görgün Ortaokulu, 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi, Abdurrahman Aleattinoğlu Ortaokulu, Hacıkadiroğlu İlkokulu, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Rıfat Azakoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Abdurrahman Aleattinoğlu Anadolu Lisesi, A. Fevzi Aleattinoğlu Anadolu Lisesi, Alanya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Şehit Abdullah Ümit Sercan Anadolu Lisesi, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Meslek Yüksekokulu, Arıkan Yılmaz Dim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Sema Eray Erdem Ortaokulu, Alanya Hüseyin Girenes Fen Lisesi, Oba Nazmi Yılmaz Anadolu Lisesi, Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Nebahat Şifa Anadolu İmam Hatip Lisesi, Alanya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi B-Blok, Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu, Eczacı Güzin-Velittin Bekrioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Mahmutlar Şükrü Kaptanoğlu Anadolu Lisesi, Mustafa-Mürüvvet Alaattinoğlu Anadolu Lisesi, Cemile Kuyumcu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Fatma Özmüftüoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi.

Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2019, 23:46