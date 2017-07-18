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Alanya'ya özel eğitim anaokulu

Alanya Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun desteğiyle Türkiye'nin ilk özel eğitim anaokulunun Alanya'da açılacağını müjdeledi. Er "Bu okul, Alanya'da bulunmayan tek okuldu" dedi

Alanya'ya özel eğitim anaokulu

Alanya Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun desteğiyle Türkiye'nin ilk özel eğitim anaokulunun Alanya'da açılacağını müjdeledi. Er "Bu okul, Alanya'da bulunmayan tek okuldu" dedi

18 Temmuz 2017 Salı 22:49
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Erkan UYSAL

MÜDÜR Er "Özel eğitimle ilgili olarak Alanya, standartların üzerinde imkanlara sahip olan bir ilçe. Şu an özel eğitimle ilgili herhangi bir sorun yaşamıyoruz. Eğitim almak isteyen çocuklarımıza özel imkan noktasında devletin sunmuş olduğu imkanları en iyi şekilde sunmaya çalışıyoruz. Bunu sunduğumuza inanıyoruz. Özellikle Sakine Nesibe Zamanoğlu Özel Eğitim İş Okulu orta ve ağır düzeyde, geçen yıl eğitim öğretime başlayan Alanya Özel Eğitim Mesleki Eğitim Okulu hafif düzeyde öğrencilerin meslek edinebilmesi noktasında çok önem arz ediyordu. Şu an özel eğitimde Alanya'da bulunmayan tek bir okulumuz vardı. Özel eğitim okulları içerisinde okul öncesi özel eğitim okulu. Gerekli yazışmaları yaptık. Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'na eğitimle ilgili konularda her zaman ilçemize ilkleri yaşattığı için teşekkür ediyorum. Bu projemiz hayata geçtiği zaman Türkiye'nin ilk özel eğitim anaokulunu Alanya'da açmış olacağız. Şu an bakanlık nezdinde tüm çalışmaları devam ediyor. İvedi olarak bir an önce eğitim öğretim hayatına yetiştirmek istiyoruz. Alanya'da yaşayan vatandaşların en büyük avantajı istediği her tür okulun bulunuyor oluşudur" dedi.
 

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Son Güncelleme: 19.07.2017 17:41
Anahtar Kelimeler:
Mevlüt ÇavuşoğluAlanyalı Dışişleri BakanıHüseyin ErAlanya Milli Eğitim Müdürü
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nuri görür 2017-07-19 10:41:25

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