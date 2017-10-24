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Alanya Doğa şenlendi

Alanya Doğa İlkokulu'nda ekoloji dersi kapsamında iki ayrı etkinlik gerçekleştirildi

Alanya Doğa şenlendi

Alanya Doğa İlkokulu'nda ekoloji dersi kapsamında iki ayrı etkinlik gerçekleştirildi

24 Ekim 2017 Salı 23:09
Alanya Doğa şenlendi
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MUHARREM ayı nedeniyle Alanya Doğa ilkokulu, aşure ve hasat şenliği düzenledi. Öğrenciler bu etkinlikle hem aşure pişirmeyi hem de aşure geleneğinin tarihçesini öğrendi. Okul bahçesinde yetiştirdikleri nar ağacından topladıkları narlarla aşurelerini süsleyen öğrenciler, arkadaşları ve öğretmenlerine ikramı da kendileri yaptı.
DOĞA'DA HASAT ZAMANI
Aynı ders içeriğinde yer alan "Hasat Festivali" konusunda da öğrenciler uygulamalı olarak bilgilendirildi. Dünyanın farklı yerlerinden getirilen Hint yemişi, guava, papaya gibi birçok meyve öğrencilere tattırıldı. Alanya'da yetiştirilen bu meyvelerin toplanma işlemi öğrenciler tarafından yapıldı. Alanya Doğa İlkokulu, bu iki etkinliği düzenleyerek öğrencilerinin uygulamalı olarak öğrenmelerine destek verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Alanya Doğa İlkokuluEkoloji Dersi
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